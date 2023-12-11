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مسرحية «صمت» تحصد الجائزة الكبرى لـ«أيام قرطاج»

خلال تسليم الجوائز (من المصدر)
12 ديسمبر 2023 02:30

ساسي جبيل (تونس)

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كرّمت أيام قرطاج المسرحية في دورتها الـ 24، التي اختتمت مساء أمس الأول بالعاصمة التونسية، الفنان المسرحي الفقيد المنصف السويسي مؤسس هذه التظاهرة، ومؤسس المسرح الوطني التونسي سنة 1983. كما توّجت إدارة المهرجان عدداً من الفنانين والنقاد التونسيين والعرب، وهم بول شاؤول (لبنان)، وفوزية بلحاج المزي (تونس)، وداوود حسين (الكويت)، ومصمّمة الأزياء جليلة مداني (تونس)، والناقد يوسف عيدابي (السودان)، والمنجي الورفلي (تونس)، والفنانة سعاد محاسن (تونس)، والمجموعة الموسيقية التونسية الملتزمة «الحمائم البيض».
 وأعلنت جوائز الدورة التي تسابق فيها 10 أعمال مسرحية، حيث فازت المسرحية الكويتية «صمت» لسليمان البسّام بالتانيت الذهبي (الجائزة الكبرى). كما تحصلت نفس المسرحية على جائزتيْ أفضل نص للمخرج سليمان البسام، وأفضل ممثلة لحلا عمران.
ومنحت لجنة التحكيم التانيت الفضي لمسرحية «شمس» للمخرج أمين بودريقة من المغرب. وتحصلت المسرحية التونسية «الفيرمة» للمخرج غازي الزغباني على جائزة التانيت البرونزي، كما حازت جائزة أفضل سينوغرافيا، وتوج غازي الزغباني بجائزة «أفضل ممثل» عن دوره في هذا العمل.

أيام قرطاج السينمائية
تونس
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