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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يسلط الضوء على مصادر كتابة تاريخ الإمارات

خلال المحاضرة (من المصدر)
12 ديسمبر 2023 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة حول «مصادر كتابة تاريخ الإمارات: دليل لوريمر التاريخي والجغرافي نموذجاً» تناولت أهم المصادر التي توثق تاريخ الإمارات العريق، ثم ركزت المحاضرة على دليل لوريمر انطلاقاً من كون هذا الدليل موسوعة شملت جوانب الحياة في الخليج العربي، وله أهميته الكبرى لدى الباحثين في تاريخ دول الخليج العربي.
المحاضرة التي قدمها الدكتور حمدان الدرعي الباحث في تاريخ الإمارات، سلطت الضوء على «دليل الخليج»، الذي يعد موسوعة تاريخية وجغرافية بريطانية تحفل بالقصص السياسية والاقتصادية، وبمعلومات عن القبائل ومواضعها في منطقة الخليج العربي، وقد تم إنجازه عام 1915 ورفعت عنه السرية حوالي عام 1970م.
ومن «دليل الخليج» الذي يتألف من ستة آلاف صفحة انبثقت العديد من المصادر فكان لكل دولة مرجعها الخاص المأخوذ منه، ويتألف الدليل من القسم الجغرافي والقسم التاريخي.
تطرق الدكتور حمدان الدرعي إلى ما جاء في الدليل عن جغرافية أبوظبي، كموقعها، وواحاتها، وأقاليمها وتجارتها، ثم تحوّل إلى تاريخها، وطرقها الداخلية، وعدد السفن التابعة لها، وقدم تفاصيل عن الظفرة، وجزيرتي ياس ودلما، والعين وواحاتها. وركزت المحاضرة في عدد الصور التي ضمها الدليل عن الخليج، والخرائط التي تدل على مغاصات اللؤلؤ.
ثم تحوّلت المحاضرة إلى مكانة دبي في الدليل، وأم القيوين، ورأس الخيمة، وإلى إدارة اقتصاد اللؤلؤ في الإمارات، والإحصائيات التي وردت في الدليل، وختاماً وضعت المحاضرة الدليل ومنهجيته في الميزان النقدي فبينت المآخذ عليه. حظيت المحاضرة بالاهتمام حيث تابعها عدد كبير من موظفي الأرشيف والمكتبة الوطنية في مقدمتهم عبد الله ماجد آل علي المدير العام، والذي قام بتكريم المحاضر.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
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