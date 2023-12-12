«العويس الثقافية» تناقش «أزمة الفكر العربي الحديث»

دبي (وام) استضافت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أمس الأول، المفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي، الذي ألقى محاضرة بعنوان «أزمة الفكر العربي الحديث وانعكاسها على التنمية»، مع تقديم عرض لكتابه الجديد عن مجلس التعاون الخليجي. حضر الفعالية، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية، والدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس المجلس ونخبة من المثقفين والكتاب.تناول الدكتور الرميحي في محاضرته ملامح عامة لمشكلات تعصف بالعالم والمنطقة، وكيفية استخدام المصطلحات وتسويقها، لافتاً إلى أهمية مناقشة التسامح من روح عقلانية متقبلة لهذه الفكرة. كما ناقشت المحاضرة مسائل اقتصادية مثل أسعار النفط والتقلبات في السوق العالمية. وفي ختام المحاضرة قدم معالي الدكتور أنور قرقاش، درعاً تذكارية للدكتور الرميحي وشكره على ما قدمه من أفكار ووجهات نظر. وفي كتابه الجديد استعرض الكاتب واقع «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» من موقعه كمفكر وباحث، حيث واكب قيام المجلس منذ العام 1981 وكتب عنه شارحاً أهدافه.

