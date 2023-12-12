ندوات تضيء على الإبداع الإماراتي في «ملتقى تعبير الأدبي»





فاطمة عطفة (أبوظبي)

انطلقت، أول أمس، فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية من «ملتقى تعبير الأدبي»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي على مدار يومين في مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة نخبة من المتحدثين وكبار المسؤولين والمهتمين بالأدب. وبدأت هذه الفعاليات بالجلسة الافتتاحية مع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، تحت عنوان «دور الأدب الإماراتي في نسج مجتمع متسامح»، حيث سلطت الضوء على الاستراتيجيات التي يتبناها الأدب الإماراتي لتعزيز قيم التسامح في المجتمع ودور الكتابة في توحيد الثقافات المتنوعة. وأدار الجلسة الإعلامي د. سليمان الهتلان.

وتضمن الملتقى جلسة نقاشية بعنوان «أدب الطفل في الإمارات بين الواقع والمأمول»، بمشاركة القاصة منى الشامسي، وإدارة الكاتبة هند المشهور، كما تم تقديم جلسة بعنوان «النقد الأدبي وتعزيز الذائقة الأدبية للجمهور الإماراتي»، شارك فيها كل من: د. مريم الهاشمي ود. بديعة الهاشمي، وأدارتها إيمان الحمادي.

وإضافة إلى ذلك، أقيمت سلسلة من الجلسات التفاعلية عكست تنوع الثقافة الإماراتية وتأثيرها الفكري، بدأت مع جلسة بعنوان «الأدب المسرحي والتفاعل الثقافي في الإمارات» شارك فيها ياسر القرقاوي، رئيس مسرح دبي الوطني، وأدراها الإعلامي وليد المرزوقي، ناقشت كيفية بناء جسور التواصل من خلال الفن المسرحي. وتواصلت الجلسات مع جلسة «أدب الإمارات: تأصيل الهوية وتجسيد التراث الوطني»، شارك فيها كل من: سعادة ضرار بالهول، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، والباحث المستشار نجيب الشامسي، وأدارت الجلسة الإعلامية شيخة بن خميس.



نوادي القراءة

وفي هذا السياق، قدمت الكاتبة أسماء صديق المطوع نظرة معمقة حول «نوادي القراءة في الإمارات ومواكبة التطور المعرفي»، في جلسة أدارتها الكاتبة والإعلامية عائشة سلطان، وتناولت الجلسة دور هذه النوادي في إثراء الحراك الثقافي. وانطلقت المطوع من تجربتها في إنشاء «صالون الملتقى الأدبي»، وأكدت المطوع على أهمية الحوار في الملتقى ودوره الإيجابي بإغناء الثقافة باختلاف الآراء، وشغف القراءة مهم جداً، وإذا كنا قد حققنا نجاحاً فهو بفضل الحوار والشغف الموجود بين سيدات الملتقى، بذلك وصلنا لمعرفة قيمة الكتاب وقيمة العلم.





ظلال الكلمة

وتابع اليوم الأول فعالياته في أمسية شعرية بعنوان «تحت ظلال الكلمة» مع الشاعرة الشيخة خلود المعلا، وأدارتها الإعلامية والكاتبة صفية الشحي.

ومن الجلسات إلى ورش العمل حيث حفل اليوم الأول بالعديد منها، والتي تبدأ بورشة عمل للأطفال، بعنوان «نكتب.. نلعب.. نعبر»، بقيادة المدربة فاطمة العامري، بالإضافة إلى ورشة الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته في الأدب والثقافة، والتي أشرف عليها د. سعيد خلفان الظاهري. وحظي زوار «ملتقى تعبير» بتجربةٍ فريدة في كتابة أسمائهم بأنواع الخطوط الفنية مرسومةً بريشة الخطاط علي الحمادي، كما تعرفوا على أهم الأدوات المستخدمة في الخطوط العربية.