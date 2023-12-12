افتتاح «حروف إماراتية» في «الثقافة والعلوم»

دبي (الاتحاد)

افتتحت ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية معرض «حروف إماراتية (8)» بحضور الشيخ خليفة بن حريز بن خليفة آل مكتوم، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم وخالد الجلاف رئيس جمعية «الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة»، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وجمع من الخطاطين والمهتمين.

شارك في المعرض 14 خطاطاً وخطاطة إماراتية بـ18 لوحة، ما بين آيات قرآنية وأقوال مأثورة. وأشاد بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة بالأعمال المشاركة، والتي يحتوي أغلبها على أقوال مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذكر أن هذا أقل ما يقدمه الفنان الإماراتي، ليؤكد أن نهج قادة وشيوخ الإمارات محفور في قلوبهم وذاكرتهم، وسيظل نبراساً يقتدون به، لما تقدمه الدولة من دعم لأبنائها.

وصرح خالد الجلاف، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية والمشارك في المعرض بلوحة خطية (لآية الكرسي)، أن المعرض يضم مجموعة من الخطاطين الواعدين الذين نتمنى لهم في النسخ القادمة من المعرض استمرارية التميز والإبداع.