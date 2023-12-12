«أبوظبي للغة العربية» يعرض 450 عنواناً في «جدّة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في فعّاليات معرض جدّة الدولي للكتاب 2023، الذي تشرف على تنظيمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر في مركز «سوبر دوم» بمدينة جدّة. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المركز على التعريف بجهوده الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وحضورها باعتبارها وعاءً للفكر، وركيزة أساسية للحراك الثقافي بمجمله، إضافة إلى سعيه لنشر ودعم الثقافة العربية، وتعريف أكبر قدر من الجمهور العربي على أحدث مشاريعه، ومبادراته الثقافية، وتقديم مجموعة جديدة من أحدث إصداراته، فضلاً عن تعزيز روابط التعاون التي تجمعه مع العديد من الجهات والمؤسّسات الثقافية ودور النشر العربية والعالمية.

ويعرض المركز أكثر من 450 عنواناً من مشاريعه المختلفة، لا سيّما إصدارات مشروع «كلمة» الهادف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي ودعم الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده إمارة أبوظبي، ومشروع «إصدارات» الهادف إلى تحويل الأعمال الفكرية لكل من العلماء العرب وغير العرب إلى كتب، والتي تغطي جوانب مختلفة من الحياة الثقافية. وتتنوع هذه الإصدارات من الكتب الأدبية والتاريخية إلى أدب الرحلات وكتب الأطفال والناشئة.

ويُقدم المركز أيضاً مجموعة من أعمال مشروع «سلسلة عيون الشعر العربي»، أكبر موسوعة للمختارات في الشعر العربي التي تضمّ مجموعة من الكتب أعدَّها نخبةٌ من الباحثين المتخصّصين في الشّعر العربيّ، وبلغت حتى الآن 75 عنواناً، وتستكمل حتى نهاية العام الجاري إلى 100 عنوان، وتهدف إلى إحياء التراث الشعري العربي الذي يشكل الشاهد الكبير على الهوية والذائقة العربيتين.

يُذكر أن «معرض جدة الدولي للكتاب 2023» يجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسّسات والجهات السعودية والدولية مع القرّاء والمهتمين. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 دار نشر، إضافةً إلى تنظيم برنامج ثقافي حافل يتضمّن العديد من الأنشطة والفعّاليات المصاحبة، بما في ذلك محاضرات، وورش عمل ثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، إلى جانب أمسيات شعرية، وعروض مسرحية، وأركان تعليمية للأطفال.