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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يشهد حفل توزيع جوائز «الفجيرة الدولية للخط العربي»

محمد الشرقي في صورة جماعية خلال حفل تكريم الفائزين (وام)
13 ديسمبر 2023 01:42

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مكانة فنّ الخطّ العربي في الحضارة العربية والإسلامية، ودور الفنون في تشكيل ثقافة الشعوب والمجتمعات، وتكوين تاريخها، ودعم محاور تنميتها في جميع المجالات. جاء ذلك خلال حضور سموّه، حفل توزيع جوائز مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، وتكريم الفائزين في فئات المسابقة التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في فندق دبل تري بالإمارة.
ونوّه سموّه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنشاط الثقافي والفني بالإمارة، وتوجيهات سموه بتلبية متطلبات تطويره والارتقاء بأدواته، انطلاقاً من دوره المباشر في تعزيز تنافسية الثقافة والفنون ومواكبة توجّهات الدولة في هذه القطاعات. وتجوّل سموّه، في المعرض الفني المصاحب لحفل التكريم، واطّلع على الأعمال الفائزة في فئات مسابقة الخط العربي، واستمع إلى شروحات مفصّلة من الفائزين حول مضمونها وأنواع الخطوط فيها. وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين في فروع مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، مشيداً بالمستوى الرفيع للأعمال الفنية المشاركة من مختلف دول العالم، ومثمّنًا جهود أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في دعم الفنون بأنواعها، واستقطاب المبدعين في مختلف المجالات الفنية من حول العالم. كما وجّه سموّه، باستمرار تطوير النشاط الفنّي، والتعريف بالفنون الإسلامية ومشاركتها مع الآخر، وإبراز ارتباط كافة الفنون الإنسانية ببعضها، مؤكّدًا ضرورة الاهتمام بالشباب من الموهوبين والفنانين لتكون الفجيرة حاضنة لإبداعاتهم، ومركزاً جامعاً للعمل الثقافي والفنّي على الصعيد الإقليمي، والدولي.
حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وعدد من ممثلي مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بتركيا «إرسيكا».

محمد الشرقي
الفجيرة
الخط العربي
الحضارة الإسلامية
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