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«كتاب الإمارات» ينظم جلسة مفتوحة للمواهب الشعرية

خلال الأمسية (من المصدر)
13 ديسمبر 2023 22:20

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشعر في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء أمس الأول الثلاثاء، جلسة مفتوحة للمواهب الشعرية الواعدة في المقر الرئيس للاتحاد بإمارة الشارقة، أدارت الجلسة رئيسة نادي الشعر، الشاعرة مريم الزرعوني. حضر الجلسة الشعرية، عدد من المشاركين من محبي الشعر والمجالس الثقافية، منهم مواهب صاعدة، ومجموعة من الشعراء الذين لهم حضور دائم ولافت في النوادي الشعرية. تنوعت قراءات المشاركين بين القصائد العمودية والحرة والتفعيلة، وتباينت المواضيع التي تناولتها قصائدهم بين الحب والعتب والغزل، إلى تجارب حياتية كان لها الأثر في تشكيل كتاباتهم وقراءاتهم الشعرية. يذكر أن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، يضع برنامجاً ثقافياً سنوياً متجدداً، يخدم الساحة المجتمعية الثقافية، يتضمن الشعر والقصة والرواية والسرد، وجوانب ثقافية أخرى متنوعة من الأدب تخدم الفئات العمرية كافة.

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
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خلال الأمسية (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«كتاب الإمارات» ينظم جلسة مفتوحة للمواهب الشعرية
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