«مؤسسة كلمات» تنظم معرضاً لمنتجات مبادرة «تبنَّ مكتبة»

الشارقة (الاتحاد)

في خطوة إبداعية تجسد المعاني الإنسانية النبيلة، تنظم «مؤسسة كلمات» معرضاً مؤقتاً وحصرياً لمجموعة منتجات مبادرة «تبنَّ مكتبة»، التي تحمل بصمة الفنان الإماراتي محمد المنصوري، في مقهى «فلات 12» بدبي، على مدار 10 أيام، في الفترة الممتدة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويقدم المعرض لرواد المقهى نشاطاً تفاعلياً لتعزيز مشاركتهم في دعم المبادرة، حيث يمكن للزوار إطلاق العنان لمواهبهم ومهاراتهم في تصميم وتلوين فواصل كتب سيتم إرسالها مع كتب مبادرة «تبنَّ مكتبة» إلى الأطفال اللاجئين والمحرومين حول العالم.

ويعكس المعرض إيمان «مؤسسة كلمات» بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصها على تحفيز أفراد المجتمع للمشاركة في مبادراتها وفعالياتها المبتكرة.

وتخصص «مؤسسة كلمات» عوائد مبيعات المعرض لدعم الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم، من خلال مبادرة «تبنَّ مكتبة».