الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يُعلن نتائج برنامج «أضواء على حقوق النشر»

«أبوظبي للغة العربية» يُعلن نتائج برنامج «أضواء على حقوق النشر»
14 ديسمبر 2023 02:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن نتائج برنامج «أضواء على حقوق النشر» 2023، الذي يسعى إلى الارتقاء بالمحتوى العربي المتاح على كافة الوسائط. ويمنح البرنامج الناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 الذين يرغبون في شراء حقوق الترجمة أو تحويل الكتب إلى صيغ إلكترونية وصوتية، دعماً لجهود ترجمة المحتوى من اللغة العربية وإليها، وتحويل الكتاب الورقي إلى رقمي.
بلغ العدد الإجمالي للطلبات التي تسلّمها المركز 1021 طلباً في دورة العام الجاري، منها 575 طلباً لتحويل كتب ورقية إلى كُتب إلكترونية وصوتية، إلى جانب 446 طلباً لمنح الترجمة، فيما بلغ عدد دور النشر المتقدّمة للمنحة 191 داراً.
بلغ عدد العناوين الحاصلة على المنحة 289 عنواناً، شملت 101 عنوان عن فئة الترجمة، و120 عنواناً عن فئة الكتاب الإلكتروني و68 عنواناً عن فئة الكتاب الصوتي. وجاءت العناوين من 51 دار نشر حصلت على المنحة.

أخبار ذات صلة
منتخب اليد يخوض 4 مباريات في معسكر مقدونيا
رئيس الدولة وذي يزن بن هيثم يبحثان العلاقات بين البلدين

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «إن برنامج «أضواء على حقوق النشر» يسهم بشكل كبير في إثراء المحتوى الرقمي باللغة العربية بمختارات مؤلفة أو مترجمة عن لغات أخرى في تخصصات فكرية وأدبية وعلمية كثيرة، مما ينعكس إيجاباً على حالة المحتوى الرقمي العربي، فيضفي عليه قدراً من الانضباط والدقة والغنى المعرفي، مقدماً حلولاً لبعض ما وصفه المختصون من تحديات تواجه هذا المحتوى».
وأضاف: «إن البرنامج يحظى باهتمام الكثير من الناشرين محلياً وإقليمياً ودولياً، وقد نجح في إطلاق الكثير من إصداراتهم النوعية، وهو أمر يتوافق مع أهداف مركز أبوظبي للغة العربية في التشجيع على التأليف والترجمة والنشر».
واستحدث البرنامج في العام 2020 منح الكتاب الإلكتروني المسموع، سعياً لمواكبة التطوّر السريع في قطاع النشر حول العالم، وإيماناً منه بالنهضة النوعية الكبيرة التي يشهدها المحتوى الإلكتروني والسمعي.

مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
أضواء على حقوق النشر
حقوق النشر
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
بايدن: اتفاق العالم في COP28 إنجاز تاريخي
علوم الدار
بايدن: اتفاق العالم في COP28 إنجاز تاريخي
اليوم 11:21
فورمبيرج «بطل الهواء» في «النمور»
الرياضة
فورمبيرج «بطل الهواء» في «النمور»
اليوم 11:00
"أبوظبي للإسكان" تُطلق "الدليل الإرشادي للإسكان الدائري"
علوم الدار
"أبوظبي للإسكان" تُطلق "الدليل الإرشادي للإسكان الدائري"
اليوم 10:43
«الإمبراطور» يتسلح بـ «قوة ليما» لكسر «سلسلة التعادل»
الرياضة
«الإمبراطور» يتسلح بـ «قوة ليما» لكسر «سلسلة التعادل»
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©