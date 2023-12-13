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انطلاق معرض «الخط العربي» في الشارقة

انطلاق معرض «الخط العربي» في الشارقة
13 ديسمبر 2023 23:37

الشارقة (وام)

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افتتح عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير المهرجان، معرض «الخط العربي بين التجلي والأصالة»، الذي يقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، وذلك بحضور د. محمد يوسف رئيس الجمعية، إضافة إلى عدد من الفنانين المشاركين في المهرجان وجمهور كبير من محبي الخط العربي.وضم المعرض مجموعة من الأعمال الخطية المميزة لـ7 خطّاطين عرب، هم: تاج السر حسن من السودان، وخالد حنيش من العراق، وباسم الساير، ومحمد الحدّاد من سوريا، وحسام عبد الوهاب، وخليفة الشيمي، وفكري النجار من مصر.
وتجول الحضور في صالات عرض الجمعية، حيث تعلو الجدران مجموعة من الأعمال ذات تكوينات مُحكمة على النسب الهندسية وقواعد الخط الرصينة، وتحمل في طياتها نصوصاً قرآنية وأحاديث شريفة وقصائد وحكم، وغيرها من النصوص، فيما استمع الحضور إلى شروحات الخطّاطين حول أعمالهم.
ويجمع المعرض بين الخطوط العربية التاريخية القديمة التي تعود إلى القرن الخامس العشر (الرابع الهجري) كخط التوقيع في لوحات الفنان السوداني تاج السر وبين الأساليب الإبداعية الجديدة في فن الخط المعاصر فيما حاولت بعض الأعمال الخطّية التوافق مع شعار المهرجان «تجلّيات»، حيث تداخلت النصوص بخطوط حيوية متنوعة منها: التكوين بخط الثلث الجلي والتكوين الدائري بخط الثلث الجلي الذي يعد من أصعب الخطوط العربية.
وتأتي مشاركة الجمعية في نسخة مهرجان الفنون الإسلامية «الدورة 25» لتتجلى رؤيتها وتتكامل مع المنظور، الذي يكشف عن عمق التجربة للفنانين الأعضاء في الجمعية، واجتراح أعمال فنية تستبطن مُكونات الخط العربي وجمالياته.

عبد الله العويس
الخط العربي
الشارقة
دائرة الثقافة
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