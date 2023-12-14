«ليالي حتا الثقافية 3».. فنون تراثية وتجارب ثقافية ملهمة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «ليالي حتا الثقافية»، الهادفة إلى توطيد علاقة الجمهور بالتراث المحلي، والتعرف على روائعه واستكشاف تفاصيل منطقة حتا وإمكانياتها التاريخية والطبيعية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تساهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية، حيث يأتي ذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة لإحداث تنمية شاملة في منطقة حتا وإثراء مشهدها الثقافي والفني.

وتطل «ليالي حتا الثقافية» التي تستضيفها قرية حتا التراثية خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 1 يناير 2024، بأجندة غنية بالفعاليات التراثية والعروض الفنية والترفيهية التي تساهم في إبراز ثقافة منطقة حتا وما تتميز به من عادات وتقاليد، وتمنح أفراد المجتمع المحلي فرصة التعرف على تاريخ حتا ومناطقها السياحية المتنوعة. وسيكون زوار «ليالي حتا الثقافية» على موعد مع أمسيات شعرية بمشاركة عدد من شعراء حتا، والعروض الموسيقية والرقصات الشعبية المتنوعة، إضافة إلى عروض حية مستلهمة من التراث الإماراتي، ومسابقات تبرز ثراء النسيج الثقافي لمنطقة حتا.

كما خصصت «دبي للثقافة» ركناً لسوق شعبية تعرض فيه إبداعات الأسر المنتجة التي تعكس تميزها وتمسكها بالتراث المحلي، ويتضمن السوق أيضاً تشكيلة واسعة من المنتجات التي ابتكرها أصحاب المواهب الإبداعية بهدف تمكينهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كافة فئات المجتمع، ما يساهم في دعم قوة الصناعات الإبداعية والثقافية في دبي.

وأشارت مريم ظاعن التميمي، مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أهمية «ليالي حتا الثقافية» ودورها في إبراز ثراء منطقة حتا، وما تمتاز به من تاريخ عريق وطبيعة خلابة وتراث غني. وقالت: «تسعى (دبي للثقافة) عبر هذه المبادرة إلى تمكين أهالي منطقة حتا وتشجيع أصحاب المواهب الإبداعية التي تحتضنها، حرصاً منها على الارتقاء بجودة الحياة في المنطقة، والتعريف بما تمتلكه حتا من إمكانيات نوعية وتجارب ثقافية متنوعة».