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«مكتبة» تجمع 60 مبدعاً في متنزه خليفة

«مكتبة» تجمع 60 مبدعاً في متنزه خليفة
15 ديسمبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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بمشاركة 60 فناناً من المواهب الفنية الإماراتية والعربية الشابة تفتتح «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الثامن عشر من ديسمبر الجاري الموسم الثالث من معرضها الفني في مكتبة متنزه خليفة، ويحضر حفل الافتتاح سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وريتا 
عون، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ويتيح المعرض لعشاق الفنون الاستمتاع بإبداعات الفنانين الشباب، والاطلاع على الاتجاهات الفنية المعاصرة.
ويرتكز عمل «مكتبة» بهويتها الجديدة على عناصر الإبداع، والاستدامة، والابتكار، وتقديم خدمات للمجتمع المحلي وطالبي العلم والمعرفة، والتشجيع على القراءة والكتابة، بالإضافة إلى الأنشطة التثقيفية والترفيهية وغيرها الكثير من البرامج التوعوية والتعليمية.

أبوظبي
الإمارات
متنزه خليفة
سعود الحوسني
دائرة الثقافة والسياحة
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