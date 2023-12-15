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رحيل الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز البابطين

الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز البابطين
15 ديسمبر 2023 18:19

نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، الشاعر والأديب ورجل الأعمال عبد العزيز سعود البابطين الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 87 عاما.
جاء في بيان للمجلس، نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الراحل "من أبرز رجال الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي، إذا أنه أصدر عدة دواوين شعرية، كما أنه ترأس مجموعة البابطين للإبداع الشعري، وتقلد عددا من المناصب في عدد من المؤسسات التعليمية والأدبية في الوطن العربي".
أصدر البابطين ديوانه الأول عام 1995 بعنوان (بوح البوادي) بينما جاء ديوانه الثاني في عام 2004 بعنوان (مسافر في القفار). أما ديوانه الثالث، الذي صدر عام 2017، فحمل عنوان (أغنيات الفيافي).
وأصدر كتابا في عام 2017 بعنوان (تأملات من أجل السلام) باللغتين العربية والإنجليزية.
أسس في عام 1989 مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية التي انطلقت من القاهرة تحت اسم (مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري) باعتبارها مؤسسة ثقافية غير ربحية.
حصل على الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات منها الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة اليرموك الأردنية عام 2001 والدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة جوي في قرغيزستان عام 2002 والدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت عام 2015 تقديرا لإسهاماته المادية وجهوده الأدبية والأكاديمية لنشر اللغة العربية.

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