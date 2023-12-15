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«الإمارات للآداب» يكشف عن قائمة ضيوف دورة 2024

من فعاليات المهرجان (أرشيفية)
16 ديسمبر 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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كشف مهرجان طيران الإمارات للآداب، اليوم، عن قائمة الضيوف المشاركين في دورة المهرجان لعام 2024، والتي من المقرر إقامتها في الفترة بين 31 يناير و6 فبراير في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.
تفاصيل البرنامج كاملاً تتوفر عبر الموقع الإلكتروني، وتتاح التذاكر للشراء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان. قائمة المتحدثين تشمل كوكبة من ألمع الأسماء في مجالات الأدب والثقافة والفنون على المستوين العالمي والمحلي، ومن أبرزهم الأديب القدير إبراهيم الكوني، ورائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، والكاتب الحائز الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2023، زهران القاسمي، والشاعرة الموهوبة أمل السهلاوي، والكاتب والدكتور أشرف فقيه، والناشر خالد الناصري من دار «المتوسط» الشهيرة. 
يشمل برنامج المهرجان أكثر من 150 فعالية ومن بينها فعالية «ونحن نُحب الحياة»؛ ليلة خاصة من الشعر وعروض الأداء تكريماً لأعمال الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وجلسة «برنامج آخر الليل»؛ حوار مشوق يجمع الإعلامي إبراهيم أستادي المعروف بأسلوبه المرح والجريء بثلاثة من المبدعين في مجالاتهم وهم أحمد خبيت وأشرف فقيه وخلود أمير. وتُختم عطلة نهاية الأسبوع الكبرى مع حفل موسيقي للموهوب راشد النعيمي.

مهرجان طيران الإمارات للآداب
الإمارات
مهرجان الإمارات للآداب
دبي
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