رشا عدلي: شغفي بتاريخ الفن مصدر أعمالي الأدبية

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تجوب الكاتبة رشا عدلي الأزمنة في رواياتها، وتبحث دائماً عن الدمج بين الفن والزمن، وهو ما ظهر جلياً في آخر أعمالها رواية «أنت تشرق أنت تضيء»، الفائزة بجائزة كتارا الأدبية للعام 2023.

تعرّف الرواية قرّاءها على وجوه الفيوم الأثرية التي رسمت في العقد الأول الميلادي على مجموعة من التوابيت وعثر عليها قبل سنوات في مصر، وتصنف كأول لوحات زيتية رسمت بمقاييس الفن الحديث.

وتقول عدلي لـ«الاتحاد»، إن الرواية تدمج بين تاريخ الفن التشكيلي والرواية بقواعدها المعروفة، واختارت بطلتين لها تشابهت ظروفهما، وتغيرت أزمانهما واتفقت أهدافهما في نهاية الرواية.

وتفسر سبب عنونتها لها بهذا العنوان بأنه اسم ذو مغزي غير مباشر، فهذه الكلمات افتتاحية طقوس عند المصريين القدماء، ولكنها تعبر عن حالة بطلتي الرواية، فرغم الظلم الواقع عليهما، فإنهما نجحتا في التغلب عليه والوصول إلى أهدافهما.

وأضافت: «شغفي وعملي كباحثة في تاريخ الفن هو الدافع وراء أعمالي الأدبية، فعندما يأتيني الإلهام من لوحة بعينها أبحث عن حقبتها التاريخية والفنية التي جاءت منها، وهذا ما حدث في رواية «أنت تشرق أنت تضيء» مع لوحات وجوه الفيوم.

ومنذ أن بدأت رشا عدلي إنتاجها الأدبي العام 2011، نجحت في جذب اهتمام النقاد بعد رواية «شغف»، التي تحدثت عن علاقة فتاة مصرية بنابليون بونابرت، وترجمت إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والهندية.

قدمت رشا 8 روايات تنقلت فيها عبر الأزمان، وكذلك فعلت في روايتها الأخيرة، واعتادت التنقل بسبب تغير عقلية القارئ الحديث عن قراء ما قبل التكنولوجيا والمعلومات، فتجد أن القارئ الحالي يبحث عن المعلومة والتاريخ والفن والأدب في عمل واحد وهو ما تحاول تقديمه.