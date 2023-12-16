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مهرجان الإمارات لمسرح الطفل ينطلق اليوم

ملصق المهرجان (من المصدر)
17 ديسمبر 2023 01:10

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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تنطلق مساء اليوم الأحد، السابع عشر من ديسمبر 2023م، أحداث النسخة السابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، ويحظى بالرعاية الكريمة والدعم السخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
وتشارك في هذه الدورة ستة عروض مسرحية، أنتجتها الفرق المسرحية المحلية في الإمارات، وهي: مسرحية «العالم الآخر» من تأليف حمد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، ومسرحية «جزيرة القمر» تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج عبدالله الحريبي، ومسرحية «جوهرة الأرض» تأليف طلال محمود، إخراج صابر رجب، ومسرحية «الشبح الظريف» تأليف أحمد الماجد، وإخراج حمد عبدالرزاق، ومسرحية «الكناغر» تأليف وإخراج سالم التميمي، ومسرحية «المبدعون»، تأليف عثمان الشطي، وإخراج مبارك ماشي، والتي ستجتمع في قصر الثقافة بالشارقة لتجود بإبداعاتها لجمهور الأطفال الحريص على متابعة عروض هذا المهرجان منذ انطلاق دورته الأولى في العام 2005 ولغاية الآن، وهذه الفرق الستة، ستتنافس على جوائز المهرجان التي ستقدم للفائزين في حفل ختام هذه الدورة، في الثالث والعشرين من هذا الشهر.
وسيتضمن حفل افتتاح هذه الدورة، التعريف بلجنة تحكيم الكبار، وهم: هيفاء حسين، رئيس اللجنة، وعبدالله صالح، وفيصل الدرمكي، ومحمد حاجي وسعيد الهراسي. ولجنة تحكيم الأطفال، وهم: الطفلة ريم علي الزرعوني، والطفلة فرح فهد طلال، والطفلة ندى أحمد حسن البلوشي، كما سيتم عرض فلم وثائقي يتضمن نبذة عن المهرجان وأهم المحطات التي عبرها منذ انطلاقته وحتى الآن، بالإضافة إلى الاحتفاء والتعريف بشخصية هذه الدورة من المهرجان الفنانة القديرة بدور الساعي، والتي سيتم تكريمها خلال الحفل.
كما ستعرض بعد ختام فقرات حفل الافتتاح مسرحية «العالم الآخر»، من إنتاج جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وتمثيل الفنانين: أيمن الخديم، وعادل سبيت، وعبدالله نبيل، وجودي، ومحمد العبدولي، وعلي الغيص، ومنى البلوشي، وسعيد الناعور، وسلطان شرارة، وآخرين.

مهرجان الإمارات لمسرح الطفل
الشارقة
سلطان بن محمد القاسمي
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