5 أعمال فنية تزيّن بيت الحكمة في الشارقة

الشارقة (وام)

افتتح عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير مهرجان الفنون الإسلامية، مساء أمس الأول، 5 معارض فنية في بيت الحكمة في الشارقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان.

حضر الافتتاح أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومروة العقروبي، مدير بيت الحكمة، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفنون، حيث تجول الحضور في أرجاء المعارض، واطلعوا على أعمال فنية معاصرة أُنجزت بأساليب جمالية كي تظهر في أبهى حلة، ويلحق جمال المبنى بجمال المعنى فتحاكي فكرة شعار المهرجان «تجليات».

واطلع الحضور على معرض «تجليات الروح» حيث اختار الفنان جاسم النصرالله كتابة عبارة «وتجلت الروح في نورٍ في جمالٍ كالقمر» بتصميم مفاهيمي يعكس المعنى الجوهري للعمل من خلال تفاعل الجمهور والدخول في قلب التجهيز الذي يدعو المشاهد للتفكر والغوص في أسرار هذه الروح لتتجلى هذه المفاهيم في نفسه وتشرق في روحه.

وقدّم العمل الفني «مأوى» جناحاً واسع النطاق مصنوعاً من سلسلة من الأضلاع الخشبية المقصوصة باستخدام الحاسب الآلي والموجّهة حول نقطة مركزية، حيث تتناوب الهندسة البسيطة وأنماط الألواح المتقاطعة في حين يوفر الستار الخشبي المخرّم مأوى من الشمس، ويُلقي ظلالاً متعددة على الزوار، كما تخلق الثقوب أيضاً ظلالاً مرقطة متغيرة باستمرار تتلاعب بالضوء الطبيعي المتاح.

فيما يهدف «الهندباء» إلى ربط صلوات الناس من أجل السلام، ضمن إطار هذا العالم من خلال «زرع» تجهيزات فنية تُجسّد الهندباء.

الإشارات

«الإشارات» عمل فني مصنوع من شبكة فولاذية، وترمز الأشكال الهندسية فيه إلى التفاعل بين المادي والمتخيّل والمرئي وغير المرئي، كما يتناسب كل شكل وزاوية مع الرحلة الروحية للمشاهد ويدعوه إلى التأمل.