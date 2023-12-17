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التعليم والمعرفة

"دبي للثقافة" تؤكد أهمية اللغة العربية باعتبارها حاضنة غنية للمعرفة والفكر

"دبي للثقافة" تؤكد أهمية اللغة العربية باعتبارها حاضنة غنية للمعرفة والفكر
17 ديسمبر 2023 14:43

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أهمية اللغة العربية كحاضنة غنية للمعرفة والفكر العربي، مشيدةً بحرص دولة الإمارات على حماية اللغة العربية والاهتمام بها.

وقالت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، إن اللغة العربية تحظى بمكانة مميزة في الدولة وهو ما يعكس سعيها الدائم والمستمر للنهوض بها على مختلف المستويات، وترسيخ مكانتها محلياً وعالمياً باعتبارها مرآةً تعكس ثراء مخزوننا الثقافي والمعرفي، وأداة رئيسية ومؤثرة تعبر عن هويتنا الوطنية.

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وأضافت ان "دبي للثقافة" تواصل عبر ما تقدمه من مشاريع وبرامج مبتكرة بذل جهودها لتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، وتنمية مهارات الأطفال والناشئة القرائية والتعبيرية، إضافةً إلى تفعيل دور الخط والأدب بشتى أصنافه على الساحة المحلية، وتهيئة بيئة إبداعية قادرة على تمكين المبدعين وفتح الآفاق أمام الشعراء والأدباء، وتحفيزهم على إثراء المشهد الثقافي المحلي بأعمالهم وإنتاجاتهم المتنوعة.

المصدر: وام
اللغة العربية
هيئة الثقافة والفنون في دبي
هالة بدري
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