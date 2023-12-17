الإثنين 18 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

هالة بدري: «العربية» مرآة تعكس ثراء مخزوننا الثقافي

هالة بدري
18 ديسمبر 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«طرق دبي» تعلن عن 82 مشروعاً ومبادرة تقنية
«صوت المتعامل» في مركز شرطة الخوانيج

أشارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، إلى أهمية اللغة العربية كحاضنة غنية للمعرفة والفكر العربي، مشيدةً بحرص دبي والإمارات على حماية اللغة العربية والاهتمام بها. وقالت: «تحظى اللغة العربية بمكانة مميزة في الدولة وهو ما يعكس سعيها الدائم والمستمر للنهوض بها على مختلف المستويات، وترسيخ مكانتها محلياً وعالمياً باعتبارها مرآةً تعكس ثراء مخزوننا الثقافي والمعرفي، وأداة رئيسة ومؤثرة تعبر عن هويتنا الوطنية». 
وأضافت: «تواصل (دبي للثقافة) عبر ما تقدمه من مشاريع وبرامج مبتكرة بذل جهودها لتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، وتنمية مهارات الأطفال والناشئة القرائية والتعبيرية، إضافةً إلى تفعيل دور الخط والأدب بشتى أصنافه على الساحة المحلية، وتهيئة بيئة إبداعية قادرة على تمكين المبدعين وفتح الآفاق أمام الشعراء والأدباء، وتحفيزهم على إثراء المشهد الثقافي المحلي بأعمالهم وإنتاجاتهم المتنوعة».

هالة بدري
هيئة الثقافة والفنون
دبي
اليوم العالمي للغة العربية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
رئيس الدولة: نواصل العمل معاً لتعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نواصل العمل معاً لتعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا
18 ديسمبر 2023
اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ.. ﺗﻌﺎون مستمر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨمية واﻻزدﻫﺎر
علوم الدار
اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ.. ﺗﻌﺎون مستمر ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨمية واﻻزدﻫﺎر
18 ديسمبر 2023
الإمارات وقطر.. محطات جديدة في التضامن الخليجي
علوم الدار
الإمارات وقطر.. محطات جديدة في التضامن الخليجي
18 ديسمبر 2023
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: إيصال إمدادات إلى مستشفى الشفاء
18 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©