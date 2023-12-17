لطيفة بنت محمد: سيدة اللغات وجوهر هويتنا العربية والإسلامية

دبي (الاتحاد)

أشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، إلى المكانة المميزة التي تحظى بها اللغة العربية التي اختارها الله عز وجل لتكون لغة كتابه الكريم، لافتةً إلى أنها لغةٌ قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، كونها لغة العلم والحضارة وإحدى أقدم وأغنى اللغات في العالم، وقالت سموها بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام: «اللغة العربية سيدة اللغات، وجوهر هويتنا العربية والإسلامية، ووعاء العلم والفكر والأدب، وأداة التواصل ونقل المعرفة والتراث الثقافي بين الأجيال، تمتاز عن غيرها من اللغات بثراء مفرداتها وغزارة معانيها ومرونتها، ما يجعلها مستودعاً فكرياً وشعورياً غنياً قادراً على توصيل رسالة العقل والحكمة، والتعبير عن المشاعر الإنسانية بأفضل صورة، إضافةً إلى قدرتها على مواكبة متطلبات العصر، ما يجعلها لغة المستقبل والإبداع والابتكار بامتياز».

ولفتت سموها إلى الأدوار البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات في المحافظة على اللغة العربية والنهوض بها في مختلف المجالات، وجهودها المتواصلة ومبادراتها المتنوعة الهادفة لترسيخ حضورها ومكانتها في المجتمع المحلي والعالمي، مؤكدةً دور الآباء والأمهات في غرس حبها في نفوس أبنائهم، وضرورة تعزيز قوتها واستمرارها كإحدى ركائز الثقافة العالمية.