«مهرجان القيروان للشعر العربي» ينطلق الجمعة المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تشهد العاصمة التونسية تونس، يوم الجمعة المقبل، انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان القيروان للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، ويستمر على مدى 3 أيام، بمشاركة واسعة من شعراء تونسيين وعرب من ليبيا والجزائر.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «إن بيوت الشعر في الوطن العربي أصبحت منارات ثقافية عربية، تواصل تألقها في تعزيز حضور الشعر العربي في الساحة الثقافية، بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو حاكم الشارقة، إيماناً من سموّه بأهمية دعم الثقافة والمثقفين».

وأشار العويس إلى أن بيت الشعر في القيروان يؤكد تميّزه عاماً بعد عام من خلال عمله الثقافي الدؤوب، وخاصة مهرجان الشعر العربي الذي يعدّ تتويجاً لأنشطة البيت على مدار العام، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البيت أصبح نافذة ثقافية، ويستقطب جمهوراً كبيراً من محبي الشعر والأدب، ويعزز من التواصل الثقافي بين المبدعين التونسيين والعرب.

وأضاف رئيس دائرة الثقافة، قائلاً: «يضع بيت شعر القيروان جمهور الشعر في كل دورة من دورات مهرجانه أمام فعاليات ثقافية متنوعة، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به البيت لتقديم (براعم) جديدة، ومواهب إبداعية صاعدة كان للبيت دور مهم في اكتشافها ودعم مسيرتها».

فعاليات متنوعة

في بيت الحكمة في قرطاج المدينة التاريخية، ينطلق حفل افتتاح المهرجان، ويشهد تدشين معرض بيت الشعر في القيروان حيث سيضم عدداً من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، كما ستشهد فقرات الافتتاح عرض شريط وثائقي يروي مسيرة البيت على مدى العام، وما تخللها من أمسيات وندوات وأنشطة ثقافية وفنية متعددة.

ويقرأ في الجلسة الشعرية الافتتاحية الشعراء: محمد الغزي، وهادي القمري، وعرّادي النصري، وإسراء النفّاتي من ليبيا، وأنيس الهاني، ورتال الهاني من (براعم بيت الشعر).

ويشهد اليوم الافتتاحي أيضاً أمسية شعرية يشارك فيها: بسمة الحذيري، وخليل عبّاس من الجزائر، وعزيز الوسلاني، وفاضل المهري، ونضال السعيدي، وسليم الهدّاجي (من براعم البيت).

في ثاني أيام المهرجان، تقام ندوة نقدية بعنوان «فضل الشعر على اللغة»، يشارك فيها: د. مبروك المنّاعي، ود. وليد الزيدي، ود. منصف الوهايبي، فيما يقوم د. حاتم الفطناسي بإدارة الجلسة.

كما سيشهد اليوم الثاني من المهرجان أمسية شعرية يشارك فيها: آية رزايقيّة من الجزائر، والسيد التابعي، ونجوى خلف الله، وسهام بن رحمة، والهادي العثماني، وأيمن الجوادي (من براعم بيت الشعر).

وخصص البيت اليوم الختامي للاحتفاء بالشعراء والنقاد والمثقفين المشاركين في المهرجان.