«جيمس للتعليم» تطلق «الأبجدية البديلة» باللغة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة جيمس للتعليم أداة تثقيفية حول الصحة النفسية «الأبجدية البديلة»، في خطوة تهدف إلى تمكين جيل الشباب وتعزيز فهمهم وإدراكهم ووعيهم باللغة والمفردات العربية المتعلقة بمجالات الصحة النفسية في ضوء نتائج الاستطلاع، الذي أجرته وشمل 4500 طالب وطالبة في الإمارات تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً.

وكشفت مجموعة جيمس عن هذه الأداة الجديدة بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بعد أن عبّر 73% من الشباب عن حاجتهم إلى الدعم والمساعدة على نطاق واسع لتعزيز معرفتهم وفهمهم للصحة النفسية التي تُشكل مجالاً مهماً بالنسبة لهم، فيما قال 7 من أصل 10 منهم إنهم لا يحبذون التحدث إلى أصدقائهم أو زملائهم في الفصل حول التحديات التي يواجهونها على مستوى الصحة النفسية، على الرغم من مستويات الوعي والإدراك المتزايد عند جيل الشباب في عصرنا هذا تجاه قضايا ومشكلات الصحة النفسية وفقاً للاستطلاع.

وستساهم الأبجدية البديلة في تسهيل وتحقيق فهم أعمق للصحة النفسية وتزويد المراهقين بالمهارات الأساسية ذات الصلة.