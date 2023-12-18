الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«جيمس للتعليم» تطلق «الأبجدية البديلة» باللغة العربية

«جيمس للتعليم» تطلق «الأبجدية البديلة» باللغة العربية
19 ديسمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
33 مشاركاً في «النسخة العاشرة» من «رحلة الهجن»
الإمارات تستقبل الدفعة السادسة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

أطلقت مجموعة جيمس للتعليم أداة تثقيفية حول الصحة النفسية «الأبجدية البديلة»، في خطوة تهدف إلى تمكين جيل الشباب وتعزيز فهمهم وإدراكهم ووعيهم باللغة والمفردات العربية المتعلقة بمجالات الصحة النفسية في ضوء نتائج الاستطلاع، الذي أجرته وشمل 4500 طالب وطالبة في الإمارات تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً.
وكشفت مجموعة جيمس عن هذه الأداة الجديدة بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بعد أن عبّر 73% من الشباب عن حاجتهم إلى الدعم والمساعدة على نطاق واسع لتعزيز معرفتهم وفهمهم للصحة النفسية التي تُشكل مجالاً مهماً بالنسبة لهم، فيما قال 7 من أصل 10 منهم إنهم لا يحبذون التحدث إلى أصدقائهم أو زملائهم في الفصل حول التحديات التي يواجهونها على مستوى الصحة النفسية، على الرغم من مستويات الوعي والإدراك المتزايد عند جيل الشباب في عصرنا هذا تجاه قضايا ومشكلات الصحة النفسية وفقاً للاستطلاع.
وستساهم الأبجدية البديلة في تسهيل وتحقيق فهم أعمق للصحة النفسية وتزويد المراهقين بالمهارات الأساسية ذات الصلة.

جيمس للتعليم
مجموعة جيمس للتعليم
اللغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
الإمارات
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان متحدثا أمام البرلمان
الأخبار العالمية
البرلمان الفرنسي يتوصل لاتفاق بشأن مشروع قانون الهجرة
اليوم 23:08
مسرح الأطفال بالمهرجان عنوان البهجة (تصوير: مصطفى رضا)
علوم الدار
«شبكة أبوظبي للإعلام».. تواكب فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»
اليوم 22:21
لحطة انطلاق الصاروخ "نيو شيبرد"
الترفيه
«بلو أوريجن» تستأنف رحلاتها الفضائية
اليوم 22:08
ملصق فيلم «ملك الحرب»
الترفيه
نيكولاس كيج يصوّر «2 Lord of War» في المغرب
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©