الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أحمد قشطة: للجمهور دور مهم في قراءة الأعمال الفنية

أحمد قشطة
19 ديسمبر 2023 01:05

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أخبار ذات صلة
33 مشاركاً في «النسخة العاشرة» من «رحلة الهجن»
طرح تذاكر كأس السوبر

من خلال عمله «اللا نهائية والتجلي»، يشارك الفنان المصري المقيم بإسبانيا أحمد قشطة في الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية، معتمداً حجر الشطرنج، كانعكاس لـ «المشربية» القديمة، وتشكيلات الأرابيسك، في عمل قال إنه يحقق رؤية شعار المهرجان لهذا العام، والمقام تحت العنوان العريض «تجليات».
ومن خلال مشاركته الثالثة في المهرجان، يرى الفنان قشطة أنّ أحجار «الجندي» في لعبة الشطرنج قائمة في عمله الفني على الاشتغال على فلسفة بقاء الروح كعمل إنساني، رامياً من ذلك إلى تأكيد أنّ الأشياء البسيطة تحمل روحاً عميقة في الشكل الجمالي الذي تتخلله هذه الفلسفة، وكذلك ما يستنبطه الزوار أنفسهم بحسب ثقافاتهم للوصول إلى ثيمة العمل في مخاطبة الروح والعقل معاً نحو تحقيق رؤية المهرجان العامة، في حرية التناول والاشتغال.
ويرى قشطة أنّ بقاء روح الجندي، على الرغم من كل أشكال التحول الذي يمكن أن يعيشه، فلسفة تعطينا انطباعاً بأهمية قراءة الأشياء من الداخل، دون إهمال لوضع هذا الحجر وأهميته كخط دفاعي، في لعبة يراه الناس القطعة الأضعف فيها.
ويستمد الفنان قشطة، ومن خبرته الأجنبية مفاهيم إنسانية، من خلال تنقله بين أكثر من اشتغال، خاصةً وقد شهدت أعماله الفنية تحولاً بين الجرانيت والتجهيزات الفنية التي تدخل فيها أشياء بسيطة تحمل فلسفة كبيرة أو جديرة بالقراءة.
يقول الفنان قشطة، في نظرة اطمئنان إلى معنى القوة في البساطة أمام عمله في المهرجان، إنّ استلهام النور والضوء أيضاً، كان حافزاً له لقراءة جمالية المشربيات القديمة، ومدى تسلل الضوء من هذه الفكرة التي يشتغل عليها وفق رؤية التجليات الفكرية، في توزيع هذا الضوء.
ويرى قشطه أنّ للجمهور دوراً مهمّاً في قراءة الأعمال، وهو ما يمدّ الفنان بتغذية راجعة تفيد عمله ورؤيته في مستقبل الأيام، معتقداً أنّ زوار المهرجان لهم استدلالاتهم ومجسّاتهم المعرفية والثقافية في ذلك.
ويؤكد أن شعار المهرجان، بما يمنحه الفنانين وأصحاب الأعمال من حرية في التناول والخلق والابتكار، جعل المشاركين يبدعون وفق توجه إنساني فكري رؤيوي غير مقيد بنمط معين، وذلك اعتماداً على ما يريده الفنان نفسه في التعبير من خلال هذا الشعار.
كما يؤكّد قشطة معنى «الانطباع الأول» الذي يأخذه زوار معرضه، من خلال نقاش العمل وقراءة جوانبه، ويرى أن التقاء الرؤيتين الفني والفكرية بين المشاركين العرب والأجانب في مهرجان كبير، كمهرجان الشارقة للفنون الإسلامية، يعزز فعلاً مكانة الشارقة كحاضنة للأعمال الفنية.

مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية
الإمارات
الشارقة
مهرجان الفنون الإسلامية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان متحدثا أمام البرلمان
الأخبار العالمية
البرلمان الفرنسي يتوصل لاتفاق بشأن مشروع قانون الهجرة
اليوم 23:08
مسرح الأطفال بالمهرجان عنوان البهجة (تصوير: مصطفى رضا)
علوم الدار
«شبكة أبوظبي للإعلام».. تواكب فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»
اليوم 22:21
لحطة انطلاق الصاروخ "نيو شيبرد"
الترفيه
«بلو أوريجن» تستأنف رحلاتها الفضائية
اليوم 22:08
ملصق فيلم «ملك الحرب»
الترفيه
نيكولاس كيج يصوّر «2 Lord of War» في المغرب
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©