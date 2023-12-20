سراء الشحي تفوز بجائزة "أبوظبي للثقافة والفنون" و"جلف كابيتال" للفنون التشكيلية

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، فوز سراء عبدالعزيز الشحي بالدورة العاشرة من جائزة الفنون التشكيلية التي تقدمها المجموعة، والتي تمنح سنوياً بالشراكة مع "جلف كابيتال"، وتهدف إلى دعم وتعزيز المواهب الإماراتية الناشئة وطلبة الجامعات المبدعين في مجالات الفنون البصرية.

وتتوجه جائزة الفنون التشكيلية التي أطلقت في العام 2013، إلى المواهب الإماراتية الشابة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاماً، ولديهم أعمال فنية مميزة في مجالات الموسيقى، والمسرح أو العروض، ويشمل ذلك الأفراد والمجموعات، حيث يحصل الفائز على جائزة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي أو ما يعادلها من فرص في المجالات الفنية المختلفة.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إن جائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالشراكة مع "جلف كابيتال"، عكست منذ تأسيسها في عام 2013، التزام الجانبين المستدام بدعم الفنانين الإماراتيين وطلبة الفنون وتنمية مهاراتهم في الفنون البصرية والتشكيل وصناعة الأفلام، وإسهامهما في تمكين الصناعات الثقافية وتحفيز التفكير المتجدد، عبر توفير فرص التدريب والتطوير والإلهام والتوجيه احتفاءً بالمتميزين من شباب الإمارات.

وأضافت أن فوز مخرجة الأفلام والكاتبة سراء عبد العزيز الشحي خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، بالجائزة عن فيلمها "حلم صغير" يسلط الضوء على الإنجاز الكبير الذي تجسده رؤية الدولة في تمكين المرأة وإيصال صوتها عبر طرح قضاياها وتقدير أفكارها ومساهمتها المعرفية والمجتمعية.

من جانبه قال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال" أن الشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودعم جائزة الفنون التشكيلية، تعكس التزام الجانبين برعاية المواهب الإماراتية الناشئة والمبدعين الشباب من الفنانين التشكيليين وصانعي الأفلام، وتؤكد أهمية الارتقاء بالذائقة الفنية للمجتمع الإماراتي سعياً لترسيخ الاستدامة وتمكين الاقتصاد الإبداعي.

ولفتت سراء عبد العزيز الشحي، المخرجة والكاتبة الإماراتية الأنظار مبكراً من خلال المواضيع التي عالجتها وتمحورت حول القضايا الاجتماعية وشؤون المرأة والتي لاقت ترحيباً مميزاً في عدد من المنابر حول العالم.

وحصلت سراء على درجة الماجستير في الفنون الجميلة في كتابة وإخراج الأفلام من كلية تيش للفنون في جامعة نيويورك عام 2019، وفي رصيدها عدد من الأفلام مثل "جرح مفتوح" عام 2015، و"ألوان محترقة" عام 2016، و"حلم صغير" عام 2022، الذي نال جوائز وعرض في عدد من المهرجانات والأحداث الثقافية حول العالم، كما شاركت كمخرجة فنية في العديد من الأفلام، وكمشاركة في كتابة عدد من الأعمال التلفزيونية، وأسهمت في استضافة مختبر الأفلام في معرض سكة الفنون العام الجاري، الأمر الذي يظهر شغفها بدعم وإثراء المشهد السينمائي في دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن العمل الفائز بالجائزة هو فيلم "حلم صغير"، الذي يروي قصة "ميثا" التي تراودها أحلام بسيطة مثل السباحة في البحر، ورغم ذلك فإن رحلتها مليئة بالتحديات، حيث تسعى للموازنة بين تحقيق حلمها، ومواجهة التحديات الصعبة للسباحة في الأماكن العامة.