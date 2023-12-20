الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«إسلاميات- حرف يدوية».. معرض ضوئي يحاكي الفنون الإسلامية

العويس والقصير في صورة جماعية خلال الفاعلية (من المصدر)
21 ديسمبر 2023 00:48

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: فجوة هائلة بين واقع أفغانستان وتطلعات شعبها
الإمارات: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات أخلاقية

ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتح عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، معرض التصوير الضوئي «إسلاميات- حرف يدوية»، بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، وذلك في مكتبة الشارقة العامة، بحضور أديب شعبان رئيس الاتحاد، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ومحبي التصوير.
وتضمن المعرض، 40 عملاً ضوئياً لمصورين إماراتيين وعرب يمثلون 15 دولة، وتركزت معظم الأعمال على تصوير الفخاريات بوصفها امتداداً من تاريخ الفن الإسلامي، كما حرصت على ترجمة روح وشعار المهرجان «تجليات»، وسعت في الوقت نفسه إلى خلق عناوين جديدة تحاكي الفنون الإسلامية. واطلع الحضور على سلسلة من الأعمال المميزة، لا سيما المصور الأردني طارق إبراهيم هادي، والمصورة السعودية هناء تركستاني، وهما من أبرز المصورين العرب. وقال شعبان إن اتحاد المصورين العرب، وهو يشارك بقوة في هذا الحدث الفني المميز، لابد وأن تكون بصمات أعمال المصورين العرب تتوافق مع جمال هذا المهرجان، ومن هذا المنطلق تأتي هذه المشاركة لمصوريّن مميزيّن، وهي صورة تعكس دعم الشارقة في سبيل أن يجد المصور العربي حاضنته الثقافية والفنية لتحقيق أهدافه وتطلعاته.
وكرّم عبد الله العويس ومحمد القصير الفائزين في مسابقة المعرض، وهم: عيسى إبراهيم من البحرين في المركز الأول، ومحمد نجيب من مصر في المركز الثاني، وعبد الله الخليلي من الجزائر في المركز الثالث.

مهرجان الفنون الإسلامية
مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية
الفنون الإسلامية
الإمارات
الشارقة
عبدالله بن محمد العويس
محمد إبراهيم القصير
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بموقع تعرض للقصف في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة بهدف التوصل لهدنة جديدة في غزة
21 ديسمبر 2023
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
الأخبار العالمية
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
21 ديسمبر 2023
4 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» تفاقم مأساة اليمنيين خلال الشتاء
21 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يحملون أوعية للحصول على الطعام في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«تأييد» إسرائيلي لفتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة
21 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©