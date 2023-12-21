«جزيرة القمر».. تنبذ الشر وتحتفي بالعائلة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ضمن ليالي مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في دورته السابعة عشرة، وبحضور جمهور غفير من العائلات والأطفال، قدم مسرح خورفكان للفنون، العرض المسرحي الذي حمل عنوان «جزيرة القمر»، من تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، وتمثيل كل من الفنانين: خليفة بحري، محمد عبده، عبدالله أنور، حميد عبدالله، عهود الجسمي، خالد المرزوقي، جودي النبهان، محمد جاسم، منار الدين، خالد أحمد، ومحمد البلوشي.

طرح العرض العديد من الرسائل الأخلاقية لجمهور الأطفال، منها التأكيد على أهمية العائلة، ودورها في تنشئة الأفراد، باعتبارها الركيزة الأولى في بناء المجتمعات القوية والسعيدة والمتحضرة، كذلك، شدد العرض على ضرورة نبذ الخلاف والاختلاف بين الناس، باعتبارهما العدو الأكبر للتقدم والتطور، وأنهما يذهبان بالمجتمعات إلى التناحر والتباعد.

تمكن النص، من صياغة حكاية درامية تعلق بها الأطفال، عبر إعمال الخيال، من خلال حكاية نأت بنفسها عن الحشو والإطالة، وعبر بناء درامي متماسك. وتمكن المخرج من إيصال رسالة العرض عن طريق توظيف مختلف العناصر المسرحية وتحويل لغة النص إلى لغة درامية عبر الصور والرقصات الاستعراضية، كذلك فإن لأداء الممثلين المتقن، دوراً في جعل العرض يبتعد عن الرتابة والملل. وكان للأزياء والماكياج، حضور مهم في هذا العرض، من حيث تناغمها مع الشخصيات. كما كانت الإضاءة حاضرة في بنية العرض، وصنعت إبهاراً جميلاً غلفت العرض على طوله بأجواء مدهشة، بالإضافة إلى الأغاني التي عبرت عن حالات الشخصيات والجو العام للمشهد، معتمدة على موسيقى متميزة، لامست وجدان الأطفال وتفاعلوا معها.

صمم إضاءة هذا العرض، وليد التميمي، وديكوره لعبدالرحمن الكاس، والماكياج لبسمة مبارك، والأزياء لميلانا رسول، والمؤثرات الصوتية لعلي فضل، والعمليات الإنتاجية والإدارية لعبدالرحمن صلاح وأحمد عوني، ومساعد مخرج ماجد الصوري، وبإشراف عام من رئيس مجلس إدارة الفرقة، الفنان عادل الجوهري.