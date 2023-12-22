تونس تحتفي بمهرجان القيروان للشعر العربي الثامن

قرطاج (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت مدينة قرطاج التونسية انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان القيروان للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس، بمشاركة شعراء ومثقفين ونقاد من تونس وليبيا والجزائر. أقيم حفل الافتتاح في بيت الحكمة في مدينة قرطاج التاريخية، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وسعادة الدكتورة إيمان السلامي سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والدكتور خالد كشير مدير عام المكتبة الوطنية ممثلاً لوزيرة الثقافة التونسية معالي الدكتورة حياة القرمازي.

ووجه العويس شكره لوزارة الثقافة التونسية والمؤسسات الثقافية على تعاونها المستمر وللمؤسسات الثقافية والأكاديمية التي تتعاون مع بيت الشعر حتى يضطلع بأداء رسالته النبيلة التي تؤكد العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية تحت القيادة الرشيدة في البلدين.

من جانبه، ثمّن خالد كشير دور الشارقة الثقافي على المستوى العربي والتونسي بشكل خاص حيث تعتبر مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببعث مشروع رائد تمثّل في بيت الشعر بالقيروان، إلى جانب ستة بيوت للشعر تغطي كل الدول العربية، عملاً فريداً من نوعه.

وشهد الحفل جلسة شعرية افتتاحية بمشاركة عدد من الشعراء التونسيين.