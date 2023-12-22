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أحمد بن سعود يشهد افتتاح «أيام رأس الخيمة التراثية»

أحمد بن سعود في صورة جماعية خلال افتتاح «أيام رأس الخيمة التراثية» (وام)
23 ديسمبر 2023 01:08

رأس الخيمة (وام)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مساء أمس الأول، افتتاح فعاليات الدورة الثانية لـ «أيام رأس الخيمة التراثية» التي تنظّمها دائرة الآثار والمتاحف في الإمارة، أمام «متحف رأس الخيمة الوطني»، وتستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.
وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أهمية المحافظة على التراث الثقافي للدولة باعتباره انعكاساً لذاكرة الوطن، وتجسيداً لرسالة الإمارات الحضارية، وهويتها الوطنية، وتاريخها العريق.
وقال الشيخ أحمد بن سعود: «نفخر بموروثنا الثقافي والحضاري الضارب في عمق التاريخ، ونعتز بقيمنا وعاداتنا التي غرسها الآباء والأجداد في نفوسنا، والتي شكلت هويتنا الإماراتية، ورسمت ملامح إرثنا الثقافي الذي يعد جسراً للتواصل بين الأجيال، ولغة للحوار بين الثقافات، ورسالة نستمد منها أسمى معاني الانتماء للوطن».
وأشاد الشيخ أحمد بن سعود، بالتنظيم المتميز لـ «أيام رأس الخيمة التراثية»، لافتاً إلى ضرورة صون القيم والعادات والتقاليد الأصيلة، وترسيخ التراث الثقافي في نفوس الأجيال الناشئة باعتبارها مسؤولية مجتمعية، تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات التراثية والثقافية.
وشهد الشيخ أحمد بن سعود، بحضور عدد من المسؤولين، والشخصيات الثقافية، والتراثية، والمجتمعية، ومجموعة من الفنانين الإماراتيين، العمل التاريخي «ملحمة جلفار الصمود» الذي يروي أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها رأس الخيمة، ويسلّط الضوء على أبرز شخصيات الإمارة عبر التاريخ.
ويقدّم الحدث لجميع أفراد المجتمع من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساءً مجموعة من الفعاليات التراثية، والحرفية، والألعاب الشعبية، إلى جانب العروض الحيّة للعادات والتقاليد المجتمعية، بمشاركة الجمعيات التراثية، ونحو 40 حرفياً. كما خصّص المهرجان ركناً للتعليم والتثقيف.

أحمد بن سعود
الإمارات
رأس الخيمة
التراث
الأيام التراثية
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