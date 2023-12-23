محاضرة تتناول «قلق الكاتب والطريق إلى النجاح»

الشارقة (الاتحاد)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة محاضرة بعنوان «قلق الكاتب والطريق إلى النجاح»، ألقاها الناقد د. غانم السامرائي، أستاذ الأدب المقارن في جامعة الشارقة، وأدارها الصحفي هشام أزكيض، وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي. الدكتور السامرائي بدأ حديثه عن «قلق الكاتب والطريق إلى النجاح» بقوله إن الباعث على هذا الموضوع في اللحظة الراهنة هو فوز الروائي البولندي بول لينتش، وهو كاتب قلق، بجائزة البوكر العالمية لعام 2023 منذ أيام قليلة عن روايته «أغنية النبي»، بول لينتش عانى كثيراً من القلق، ورغم أنه كتب قبل هذه الرواية خمس روايات، فإنه لم يكن معروفاً على نطاق واسع، وقد رفضت روايته هذه من جميع دور النشر التي قدمها لها، وفي حفلة الجائزة حينما دعي من بين الكتاب المرشحين لها أصيب بقلق وآلام شديدة في البطن، وهرب من الحفلة قبل إعلان النتائج، ثم أعاده صديق له إلى الحفلة، لتعلن النتائج ويكون هو الفائز بهذه الجائزة المرموقة، التي هي واحدة من أهم الجوائز العالمية، وأكثرها مصداقية.

حالة طبيعية

وأضاف السامرائي أن القلق يبدو أنه ملازم في كثير من الحالات للكتاب، ويشكل أحد بواعث الكتابة لديهم، إذ يقول إرنست همنغواي: «حينما تجلس للكتابة.. اجلس وابدأ النزيف»، فالقلق حالة طبيعية لدى كل الكتاب، وقد يبعث على التحدي، فيشحذ همة المبدع، لتجاوزه وإنجاز عمله الإبداعي، لكنه قد يكون سلبياً فيبعث الكاتب على الشك في قدراته والهروب من الكتابة والتخلي عن الحلم، فيشل قدرته، ويعرف قلق الكتابة بأنه «مجموعة واسعة من مشاعر التشاؤم تجاه الكتابة»، وقد يؤدي إلى إرهاق بدني، وأسبابه كثيرة فربما يكون بسبب البحث عن الإبداع، أو ربما يكون موروثاً من سنوات الطفولة، أو بسبب الكتابة تحت سهام النقد، وهناك سبب آخر لقلق الكتابة هو أن الكاتب يكتب من خلال ذاته، فكأنه يضع نفسه بين يدي الآخرين، وينشر صفحة ذاته لهم.

تحفيز الكاتب

وأكد السامرائي أن على الناقد وهو يتعامل مع الكتابات الجديدة أن يفهم دور النقد وخطورته، فقد يكون النقد سبباً لتحفيز الكاتب وحثه على المواصلة وغرس الثقة فيه، فيوصله إلى النجاح، وقد يكون سببا في الإحباط وطريقا إلى الفشل، لذلك ينبغي تناول إبداعات الكتاب الجدد بحذر، ونصحهم وتوجيههم بحذق، وتحفيزهم على مواصلة المحاولة، وألا نقمع آمالهم ولا نكبت تطلعاتهم. وحث السامرائي الكتاب الجدد على التحدث للكتاب الكبار واستشارتهم وتعلم تقنياتهم وعاداتهم.