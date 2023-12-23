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الكورية إيمي لي: الفنانون لديهم شغف بتحسين العالم

إيمي لي
24 ديسمبر 2023 01:05

سعد عبد الراضي (أبوظبي) 
احتفاء بـ «عام الاستدامة» والنجاح المبهر الذي حققته الإمارات في استضافتها لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين cop28، قدم المركز الثقافي الكوري سلسلة من الفعاليات التي تسلِّط الضوء على أهمية الاستدامة والوعي البيئي. ومن بين تلك الفعاليات معرض فن صناعة الورق الكوري «الهانجي»، بعنوان «إيمي لي: مواسم صانعة الورق من عشب الصقلاب إلى شجر الفرصاد»، والذي تم افتتاحه في المركز الثقافي الكوري، بالمنطقة الإبداعية في ياس، أبوظبي، ويستمر حتى الحــادي عشــر من يناير 2024.
يضم معرض الفنانة إيمي لي أعمالاً متنوعة تخص الاستدامة وبالإضافة إلى كونها فنانة، فإنها كذلك مؤلفة وباحثة وممارسة بارزة في مجال الهانجي في أميركا الشمالية. وعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، انغمست إيمي لي في فن صناعة هانجي، بدءاً من الحصاد المباشر لورق ولحاء شجر الفرصاد (التوت)، وصولاً إلى التقنيات التقليدية مثل التشطيب، والتركيب، ودمج الهانجي وغيرها. 

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صديقة للبيئة
تقول إيمي لـ «الاتحاد» رداً على سؤالها عن مدى تأثير الفن على البيئة: الفن دائماً في طليعة تعزيز الأفكار المهمة والملحة للجمهور في جميع أنحاء العالم. بينما لا أعتقد أنه من مسؤولية الفنانين وحدهم الترويج للاستدامة أو ممارستها أو خلق التغيير بمفردهم، أعتقد أن الفنانين حساسون بشكل خاص لما يحدث على الأرض ولديهم شغف بتحسين العالم. حتى في الخمسة عشر عاماً التي عملت فيها مع الهانجي، رأيت تحولاً تدريجياً في الفنانين الذين أصبحوا مهتمين أكثر فأكثر بالأساليب والمواد التقليدية، لأنهم يعرفون أنها الأكثر إفادة للكوكب ولجميع من يعيشون عليه.
من جانبه أكد يونغ هي لي، الملحق الثقافي لسفارة جمهورية كوريا لدى الدولة، لـ«الاتحاد» على الأساليب الصديقة للبيئة المستخدمة في الحرف الورقية الكورية التقليدية. تتضمن هذه الأساليب استخدام مواد مثل لحاء الأشجار والخشب والأعشاب من خلال أعمال يدوية دقيقة. وأضاف: يتزامن المعرض مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافتها لـcop28، حيث يُعرض الهانجي المصنوع بطرق صديقة للبيئة، والذي يستخدم في صناعة الهانبوك التقليدي.
وأضاف: «في عالم مليء بالمعارض التي تحركها التقنيات المتقدمة، يأمل المركز الثقافي الكوري أن يلقى هذا العرض المتجذر في الطبيعة والتقاليد صدى لدى الجمهور، مما يوفر فرصة للتأمل في البيئة والتقاليد».
ويستمد فن إيمي إلهامه من التحف والمواد والمهارات والأدوات الكورية القديمة، حيث تساهم محاصيل الهانجي النباتية الموسمية، في جودة إبداعاتها، وتتألف المجموعة التي تم عرضها في المعرض من فساتين تبرز الاستخدامات المتنوعة للهانجي، مثل الخياطة، والتجعيد، والصباغة، وتحويلها إلى لوحة قماشية.

مؤتمر الأطراف
COP28
الاستدامة
كوريا
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