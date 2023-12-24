سحر الفراغ والامتلاء في لوحات النافي

محمد نجيم (الرباط)

يشتغل الفنان التشكيلي المغربي مصطفى النافي في منجزه الجمالي على ثنائية الفراغ والامتلاء والبياض والسواد، بما في تلك الثنائيات من سحر وجاذبية وعمق شعري، فيتحقق في أعماله كل شروط الجمال والإبداعية، وهو أحد الأسماء الحاضرة بقوة في المشهد التشكيلي المغربي والعربي، وأعماله تكتسب قيمتها من فرادتها واستنادها على مكونات جمالية تؤهله لتوليد الأسئلة لدى المتلقي، كما لدى نقاد الفن لما تحمله لوحاته من معاني الجمال وغوص عميق وتقنية راقية معتمدة على استنطاق مواد صديقة للبيئة من خشب، وألوان مستخرجة من المواد الطبيعية، فيتجلى ذلك في لوحاته وتنصيباته الفنية المثقلة بالرموز والحركة، وهذا ما يجعله يرسي معالم عالمه الفني برؤية وأسلوب يتجلى فيهما الجمال وتتواشج فيه الألوان، التي تمنحه طاقة لتوليد دلالات وأشكال تريح عين المشاهد. الأعمال الفنية التي قدمها الفنان مصطفى النافي مؤخراً، برواق باب الرواح بالرباط، بحضور عدد من النقاد وعشاق الفن للاستمتاع برؤية أعمال هذا الفنان، الذي قدم لوحاته في عدد كبير من بلدان العالم.

تناغم الألوان والظلال

في حديثه عن أعمال الفنان مصطفى النافي، خلال افتتاح المعرض، قال الناقد الفني عبد الله الشيخ، إن الفنان مصطفى النافي «صاحب مشروع جمالي بالمعنى الشامل للكلمة. فهو يحتفي بحظوة الصورة الفنية التي تصلنا بالرعشة الأصلية للوجود وبنكهة مُصالحتنا مع الذات»، مشيراً أن بلاغة الأبيض والأسود هي النواة البصرية الأولى التي تسم المنجز الأيقوني لدى مصطفى النافي، وتحكم بنياتة التشكيلية وإبدالاته البلاغية. أما الناقد الفني إبراهيم الحيْسن، فأشار في شهادته عن المعرض أن الفنان مصطفى النافي هو أحد الفنانين التشكيليين الذين أسسوا مجموعة «الموجة الجديدة» نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات التي ضمت مبدعين متميزين، إضافة إلى مساهمته المهنية في تفعيل الدرس الجمالي، وكذا مساعدته لمجموعة من الفنانين الشباب، فأعماله تجريدية رمزية قائمة على دلالات الفراغ والامتلاء باعتماد السواد والألوان الكحلية المصحوبة بحمرة في طلاء أشكاله ونماذجه الحرة غير المرتبطة بالإطار بمفهومه التقليدي، والتي يشحذ فيها ويزاوج في تركيبها سندات خشبية يقوم بتطويعها وتشكيلها وحفرها أحياناً وفقاً لأغراضه الإبداعية والجمالية، التي تظهر لديه في شكل أجساد مختزلة موسومة بالتبسيط الهندسي. وتظل لعبة الأضداد السمة البارزة في فنه، حيث يبرز الفراغ معادلاً للامتلاء يحمل في معناه البصري عمقاً صوفيّاً ممتداً.

الفراغ المتعدد

أما في كتيب المعرض، فنقرأ ما كتبه النافي واصفاً تجربته الفنية بقوله: أنا أشتغل على الفراغ المتعدد الذي يؤطر الفراغ الكوني في أقانيمه المتعددة. فما يهمني بالأساس هو البعد الخفي للكائنات والأشياء الذي يتجاوز أقيسة الزمان والمكان. في حضرة الفراغ نتمثل جيداً العمق اللامتناهي الذي يسم المسافة القائمة بين الذات والأشياء.