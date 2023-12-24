«المبدعون».. تحصد جائزة أفضل عرض مسرحي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

اختتمت مساء السبت، أحداث النسخة السابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في حفل ختام المهرجان الذي شهد تكريم الفرق المسرحية المشاركة ولجان تحكيم الكبار والأطفال، والجهات الراعية للمهرجان، وتوزيع الجوائز على الفائزين المشاركين في هذه الدورة.

وقرأت الفنانة هيفاء حسين إلى المنصة، تقرير وتوصيات لجنة التحكيم، والتي أشادت بالمستوى الجيد والمرتفع للعروض المسرحية في هذه الدورة، وبالوجوه الشابة الجديدة في مجال التمثيل، مما حدا باللجنة للتوصية باستحداث جائزة أفضل ممثل واعد، وكذلك استحداث جائزة أفضل تصميم استعراض.

تكريم الفائزين

بعد ذلك، قام راعي الحفل، إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين، رئيس المهرجان، رفقة الفنان أحمد الجسمي نائب رئيس جمعية المسرحيين، والدكتور حبيب غلوم مدير المهرجان، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المسرحيين، الفنان سعيد سالم والفنان عبدالله راشد والفنان فيصل علي، بتكريم لجان التحكيم والفرق المشاركة والجهات الراعية.

ثم تلا ذلك الإعلان عن جوائز المهرجان والتي جاءت كما يلي: جائزة أفضل ماكياج.. الفنانة «موشجان» عن مسرحية «العالم الآخر» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح. جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية.. الفنان «عامر الجعل» عن مسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح. جائزة أفضل أزياء.. الفنانة «ميلانا رسول»، عن مسرحية «جوهرة الأرض» لمسرح الفجيرة. جائزة أفضل إضاءة.. الفنان «وليد التميمي» عن مسرحية «جزيرة القمر» لمسرح خورفكان للفنون. جائزة أفضل مناظر مسرحية.. الفنان «عبدالله بن حيدر» عن مسرحية «الشبح الظريف» لمسرح الشارقة الوطني. جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ.. الفنانة «جودي النبهان» عن مسرحية «العالم الآخر»، لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح. جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ.. مناصفة بين الفنان «أيمن الخديم» عن مسرحية «العالم الآخر»، لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، والفنان «عبدالعزيز حبيب» عن مسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح. جائزة أفضل ممثلة دور أول.. مناصفة بين الفنانة «دلال شرايبي» عن مسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، والفنانة «سارة السعدي» عن مسرحية «الشبح الظريف» لمسرح الشارقة الوطني. جائزة أفضل ممثل دور أول.. الفنان «عبدالله مسعود» عن مسرحية «الشبح الظريف» لمسرح الشارقة الوطني. جائزة أفضل تأليف.. الكاتب «أحمد الماجد» عن مسرحية «الشبح الظريف» لمسرح الشارقة الوطني. جائزة أفضل إخراج.. الفنان «إبراهيم القحومي» عن مسرحية «العالم الآخر»، لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح. جائزة لجنة التحكيم الخاصة.. لمسرحية «الكناغر» لمسرح دبي الأهلي. جائزة لجنة تحكيم الأطفال.. لمسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح. جائزة أفضل عرض مسرحي.. لمسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح.