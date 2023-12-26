"اتحاد الكتّاب" يعلن عودة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة

أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات عن عودة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، سعيًا منه إلى تعزيز روح الإبداع القصصي وترسيخ مكانة اللغة العربية في المنتج الأدبي وتمكين الموهوبين من المشاركات في المحافل التي من شأنها بث روح المنافسة العالية في تقديم نتاجاتهم وأعمالهم الأدبية.

وأكد الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أهمية هذه الجائزة ومكانتها الثقافية العريقة التي تأتي تقديرًا للكاتب والأديب الراحل غانم غباش، الذي أسهم في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي في دولة الإمارات وكان له دور أيضًا في تأسيس اتحاد الكتّاب عام 1984، وأن إحياء هذه الجائزة، يأتي استكمالا لمسيرة الاتحاد في تشجيع من يمتلك موهبة القص التي تغرف من بحر اللغة العربية الشاسع.

من جانبها قالت الكاتبة عائشة سلطان، الأمين العام للجائزة، إن الكتّاب الشباب وخصوصا الذين يبدأون أولى خطواتهم وتجاربهم الإبداعية يحتاجون في بداياتهم لمؤسسات راعية، تحتضن مواهبهم وتيسر لهم عرض أعمالهم على أصحاب الخبرة من الكتاب المعروفين ليقدموا لهم التوجيه والمشورة والنقد البناء، بينما تمثل هذه الجوائز للكتّاب الذين حققوا منجزا جيدا في عالم القصة، شكلا جماهيريا من أشكال التقدير والاحتفاء الذي هو حق من حقوقهم، إضافة إلى أنهم بتواجدهم في مثل هذه الجوائز، يقدمون القدوة والمثل للشباب المبتدئين ويثرون الساحة بمشاركاتهم.

وأكدت ضرورة مشاركة الأجيال والتجارب المختلفة في الجائزة إحياءً لاسم الأديب الراحل غانم غباش، وإثراء للساحة الأدبية الإماراتية ولخلق حراك يتيح الفرصة للنقاد الأدبيين لاستعادة دورهم.

وتتضمن شروط المشاركة في الجائزة، ألا يقل عمر الكاتب عن 18 عاماً، وألا يقل عدد مفردات القصة عن 1000 كلمة ولا يزيد على 3000 كلمة، فيما لا تقبل القصص المكتوبة بخط اليد، ولا يسمح للكاتب بالمشاركة بأكثر من قصة واحدة، كما تقتصر المشاركة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون العمل أصيلا ومكتوبا باللغة العربية الفصحى، وغير منشور مسبقا بأي شكل.

ويتم التقدم للجائزة عبر البريد الإلكتروني "award@ewu.ae"، على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات هو 31 مارس 2024، بينما سيتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في يوم الكاتب الإماراتي بتاريخ 26 مايو 2024.

وخصص الاتحاد جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الخمس الأولى، يحصل بموجبها الفائز الأول على 15 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 10 آلاف درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث خمسة آلاف درهم، ويحصل كل من الرابع والخامس على أربعة آلاف درهم.