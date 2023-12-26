انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي يوم الجمعة المقبل

الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في 29 ديسمبر الجاري بمقر مفوضية كشافة الشارقة، فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، بالتعاون مع مفوضيَّة كشافة الشارقة.وقالت مريم المعيني، مدير إدارة الفعاليات في إدارة المسرح، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، إن الدورة الجديدة تشهد مشاركة جملة من المجموعات الكشفية، بعروض مسرحيَّة قصيرة أعدت في مخيم تدريبي تحت إشراف مجموعة من المختصين بالمسرح، ويتنافس في تقديمها منتسبو مفوضيَّة كشافة الشارقة، وفريق من طلاب الجامعة القاسميَّة وجامعة الشارقة. وأضافت أن فضاء العروض، الذي صمم في فناء مقر مفوضيَّة كشافة الشارقة، يحاكي سمات المخيم الكشفي، وتتوسطه منصة دائريَّة تتوزع حولها مقاعد الجمهور، تجسيداً لفكرة المهرجان الذي يزاوج بين تقاليد الفن المسرحي ومبادئ الحركة الكشفيَّة. 3 جوائز كبرىوذكرتمدير إدارة الفعاليات في إدارة المسرح أن الأعمال المشاركة تتنافس على 3 جوائز كبرى، تمنح في ختام المهرجان لـ: "أفضل فرقة"، و"أفضل أداء جماعي"، و"جائزة لجنة التحكيم".. إضافة إلى أربع جوائز أخرى تذاع أسماء الفائزين بها يومياً، وهي: "أفضل فكرة"، و"أفضل معالجة إخراجيَّة"، و"أفضل مسامر"، و"أفضل تمثيل". وتشكلت اللجنة المحكمة لعروض المهرجان، الذي يختتم في 30 ديسمبرالجاري من: الدكتور محمد يوسف، ويحيى البدري، ومجدي محفوظ. وبينت بأن إدارة المسرح بالدائرة استهلت تحضيراتها للدورة الحاليَّة يوم 21 ديسمبر، عبر معسكر تدريبي شهد 3 ورش مسرحية وسلسلة من التمارين الكشفية، في مقر مفوضيَّة كشافة الشارقة. قدم السبقومن جانبه قال اللواء عبدالله سعيد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة المفوضية إنه منذ بدء المسيرة المسرحية كان لمفوضية كشافة الشارقة قدم السبق في تقديم العديد من العروض المسرحية التنافسية مازجه بين تقاليد الفن المسرحي العريق والتقاليد الكشفية المتمثلة في تطبيق مبادئ وأهداف وتاريخ الحركة الكشفية والتزامها بوعد وقانون الكشافة. وأشار إلى ان الدورة الحالية تضم (35) عنصراً من منتسبي مفوضية كشافة الشارقة وكل من جوالة جامعتي الشارقة والقاسمية، والذين تم دمجهم في خمس مجموعات تحمل أسماء المخرجين الشباب هم: فريق جاسم سامي غريب، وفريق طلال قمبر البلوشي، وفريق عبدالله الشعساني، وفريق أحمد صديق، وفريق جوالة الجامعة القاسمية وبأشراف فني مجدي محفوظ.

