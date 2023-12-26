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الأرشيف والمكتبة الوطنية يستضيف معرض «جائزة فضاءات من نور»

جانب من معرض فضاءات من نور (من المصدر)
27 ديسمبر 2023 01:46

هزاع أبو الريش (أبوظبي)
استضاف الأرشيف والمكتبة الوطنية في مقره بأبوظبي، معرضاً من الصور المميزة، ضمن الفعاليات المصاحبة لـ«جائزة فضاءات من نور» في موسمها الثامن، والتي ينظمها مركز جامع الشيخ زايد الكبير، يضم المعرض 24 صورة من الصور الفائزة في الدورات السابقة للجائزة، مع إتاحة فرصة تصفح الموقع الرسمي للجائزة، ومعرفة كافة التفاصيل عنها. ويعتبر الأرشيف والمكتبة الوطنية ثاني محطة للمعرض، والذي سيتنقل بين إمارات الدولة، خلال فترة الجائزة، والتي تمتد حتى تاريخ 2024/10/30.

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تعبر «جائزة فضاءات من نور للتصوير الضوئي» عن رسالة الجامع في بث المفاهيم الإنسانية العليا، وما تنطوي عليه من مبادئ التعايش والتسامح والتواصل بين الشعوب على اختلاف ثقافاتها. ويأتي تنظيم المركز للجائزة إيماناً منه بالدور المؤثر للصورة في التواصل مع شعوب العالم وثقافاته بعيداً عن تعدد اللغات واختلافها.

 

الأرشيف والمكتبة الوطنية
أبوظبي
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
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