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«الإمارات في معجم العين» ينتقل إلى عجمان 29 الجاري

محمد المر يطلع على المعرض في مؤسسة العويس (من المصدر)
27 ديسمبر 2023 01:46

دبي (الاتحاد)

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ينتقل معرض الصور «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبد الله الخان، إلى إمارة عجمان يوم الجمعة 29 ديسمبر الجاري، حيث تقام فعاليات «عجمان بوح القوافي»، وذلك بالتعاون بين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، وتشتمل فعاليات بوح القوافي على أمسية شعرية وعروض موسيقية وسوق شعبية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء في الحي التراثي بمتحف عجمان.
وكان معرض «الإمارات في معجم العين» قد نظمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي يوم الخامس من ديسمبر الجاري، احتفالاً بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد المعرض الذي ضم 126 صورة جمهوراً غفيراً، واستمر المعرض أكثر من 20 يوماً، حيث عرضت الكثير من مفردات الحياة في الإمارات، للمصور عبد الخان الذي كان يجوب إمارات الدولة ومدنها منذ العام 1963 حاملاً كاميرته ومتسلحاً بخبرته كمصور لشركة نفط البحرين (بابكو)، وخلال تلك السنوات زار عبد الله الخان مناطق كثيرة بكاميرته، مصوراً حياة الناس، والمناطق العامة وتفاصيل مختلفة للطرق والشطآن والجسور وغيرها..
ويأتي هذا التعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان، تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين مؤسسة العويس ودائرة التنمية السياحية في مارس الماضي، وشملت المذكرة جوانب التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين مؤسسة العويس الثقافية وسياحة عجمان، تحقيقاً لأهدافهما المشتركة، وذلك من خلال التشاور وتبادل الآراء والخبرات والدراسات وورش العمل والندوات والمطبوعات والمعلومات العلمية والثقافية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة وإقامة فعاليات تخدم القضايا الفكرية والاجتماعية والتراثية والعلمية والثقافية في عجمان. 
حفل فني
كان من بواكير التعاون المشترك مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، إقامة حفل فني لفرقة «صدى أرمينيا» في عجمان، حيث لاقى إقبالاً متميزاً من الجمهور والمهتمين.

عجمان
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
دائرة التنمية السياحية
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