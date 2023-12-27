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التعليم والمعرفة

رحلة تجمع بين الفن والأدب والترفيه في أروقة مكتبة محمد بن راشد

أم كلثوم
28 ديسمبر 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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تنظم مكتبة محمد بن راشد سلسلة من الفعاليات الثقافية والمميزة خلال شهر يناير 2024، والتي تتنوع بين الأدب والموسيقى والتكنولوجيا والفن المسرحي، بما يعكس غنى الحياة الثقافية في دولة الإمارات ويثري الحس الفكري والإبداعي لكافة المشاركين من مختلف الأعمار والاهتمامات.
وتبدأ الفعاليات بورشة عمل مميزة بعنوان «تحدي الليغو للأطفال»، في مكتبة الأطفال.
وضمن فعاليات أيام المكتبة الشهرية، تنظم المكتبة فعالية «أيام أم كلثوم» على مدار يومين تكريماً لذكرى كوكب الشرق أم كلثوم وإسهاماتها الخالدة التي أثرت الساحة الفنية العربية. ويبدأ اليوم الأول من البرنامج بجلسة حوارية لمناقشة كتاب «أم كلثوم في أبوظبي»، لمعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، يقدمها عبد الغفار حسين وناصر عراق وتدير الجلسة الإعلامية منى الرئيسي. وفي اليوم الثاني، تقام أمسية غنائية تتضمن فقرة موسيقية لمجموعة عازفين على العود، والكمان، والرق، والناي والقانون، بأداء الفنانة نيرمين وهبة، والتي تعيد إحياء أغاني أم كلثوم.
يوم الطفل الخليجي
وتحتفي مكتبة محمد بن راشد بـ «يوم الطفل الخليجي» من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية لتعريف الأطفال بثقافات ومعالم الدول الخليجية الست.
وتنظم المكتبة سلسلة ورش الكتاب الأول: «من أين أبدأ الكتابة؟»، حيث تناقش الورشة الأولى سلسلة التأليف الإبداعي مع الكاتبة الإماراتية الدكتورة فاطمة المزروعي. كما تنظم أمسية شعرية مميزة تجمع نخبة من الشعراء الشباب العرب الذين أثروا ساحة برنامج «أمير الشعراء».
وتقدم المكتبة ورشة عمل «تجارب الأداء المسرحية» بالتعاون مع مسرح دبي الوطني تقدمها الفنانة انتصار عيسى. ومن المسرح إلى الخطابة، حيث تقيم المكتبة «ورشة الخطابة العامة»، لتطوير مهارات الخطابة والإلقاء لدى الشباب.
وتعود «أيام المكتبة» مع الكاتبة والصحفية الراحلة «فيرجينيا وولف» في فعالية مميزة تتزامن مع شهر ميلادها.

مكتبة محمد بن راشد
الأدب
الفن
أم كلثوم
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