المجمّع الثقافي أبوظبي يقدم برنامجاً حافلاً للعائلات والأطفال

أبوظبي (وام)

يقدم المجمّع الثقافي أبوظبي برنامجاً متنوعاً من ورش العمل والأنشطة والنوادي والعروض الفنية التي تناسب العائلات والأطفال. وتستضيف مكتبة أبوظبي للأطفال في المجمّع الثقافي وقصر الحصن مجموعة متنوعة من الأنشطة.

تضم المكتبة مجموعة مختارة من الكتب الخيالية والواقعية والروايات والسير الذاتية والمواد المرجعية بلغات عدة، والتي تناسب جميع الأعمار حتى سن 14 عاماً، كما تستضيف المكتبة مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة اليومية، بما في ذلك تنمية الطفولة المبكرة، وتعليم مهارات القراءة والكتابة، والفنون والحرف اليدوية، والاستكشاف والابتكار في مساحات التعلم واللعب.

تجربة ثقافية

تتم إعادة التجربة الثقافية الإماراتية التخيلية من خلال "بيت بيت"، حيث اعتاد الأطفال اللعب في منازل خيالية مبنية من الوسائد والمراتب، وتشمل هذه التجربة معرضاً للقصص، وللدمى القديمة، ومتجراً للألعاب، ومنطقة للعب يستمتع بها الأطفال ويمكن الاستمتاع بهذه التجربة حتى 3 مارس 2024، والدخول مجاني.

يقدم المرسم الحر دورات تدريبية وورش عمل لجميع الزوّار من الصغار والكبار ذوي المستويات والمهارات المختلفة، وتركز موضوعاتها على الممارسات الفنية، مثل الرسم، والتصوير، والرسم بالألوان الزيتية والمائية، إلى جانب الوسائط الفنية المتعددة، والنحت، والأعمال الخزفية والفخارية، وتصميم الأزياء، والرسم على الحرير والزجاج، وصياغة قطع المجوهرات.

يقع بيت الخط داخل المجمع الثقافي، وهو عبارة عن مساحة مخصصة لفنون الخط العربي الأصيل، تحت إشراف فنان الخط المبدع محمد مندي، وتشمل ورش العمل والدروس التي تقدمها هذه المساحة أساسيات أنماط الزخرفة الهندسية الإسلامية، والتعامل مع المخطوطات القديمة، وتقنيات الحبر مع الخط العربي التجريدي، والخط العربي للأطفال، وتشكيل الحروف من الأسماء.

مركز الفنون

ويستقبل مركز الفنون للأطفال جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، حيث يقدم شهرياً دروساً ودورات في الفنون والحِرف اليدوية والموسيقى تشمل فرشاة كانفس إبداع، والرسم على السيراميك، والديكوباج، والرسم والتلوين، وخطوط وألوان، والفخار، والرسم على الحرير.

أما العروض الفنية القادمة، فتشمل "سوخيشفيلي" فرقة باليه جورجيا الوطنية، يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير 2024، التي تأسست على يد الزوجين الراقصين المشهورين عالمياً إليكو سوخيشفيلي ونينو راميشفيلي، وستسعد الفرقة المؤلفة من 70 راقصاً الجمهور على مدار ليلتين برقصات شعبية لمجموعات عرقية مختلفة في جورجيا، وذلك على إيقاع الموسيقى الحية المعزوفة على الآلات الشعبية.

تشتهر المجموعة بقدرة فنانيها على القفز والحركة بسلاسة، وقد سجلت الفرقة رقماً قياسياً عالمياً على دار الأوبرا الإيطالية "لا سكالا" الشهيرة في مدينة ميلانو، حيث قدمت 14 عرضاً كما قدمت اثنين من أفضل عروضها على مسرح "برودواي" في الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، ستقدم الفرقة عرض "اليرقة الجائعة جداً"، الجمعة والسبت 2 و3 فبراير 2024. ويجسد هذا العمل المسرحي المبهج والآسر قصة كتاب الأطفال المحبوب "اليرقة الجائعة جداً" للكاتب والرّسام إريك كارل، عبر مزيجٍ من الألوان النابضة بالحياة والشخصيات الجذابة وسيأخذ العرض القصصي الخيالي الأطفال في رحلة تصوّر تحول اليرقة الصغيرة إلى فراشة جميلة، ليكون بمثابة بوابة تعرّف الأطفال وعائلاتهم على سحر عالم كارل الخيالي وبالشراكة مع مركز "الفن للجميع".