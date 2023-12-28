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جلسة أدبية لأعضاء نادي القصة في «اتحاد الكتّاب»

جانب من الجلسة (من المصدر)
29 ديسمبر 2023 02:41

الشارقة (الاتحاد)

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في ختام أنشطته الثقافية لهذا العام، نظم نادي القصة باتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، جلسة مفتوحة لأعضاء النادي وذلك مساء أمس الأول، في مقره الرئيس بالشارقة، أدار هذه الجلسة مدير النادي، الكاتب محسن سليمان.
أتاحت الجلسة الفرصة للأعضاء في مشاركة قراءاتهم القصصية التي تضمنت عناوين متنوعة، منها: جريمةٌ في عمق الليل، قرأتها روعة محمد سليمان. كما شارك الكاتب أحمد الساعدي بقراءة قصص لها عناوين مختلفة منها: انتحار الساعة، أبطال من ورق، جميل الروح، إضافةً إلى الومضات الأدبية التي نوقشت مع بقية المشاركين في الجلسة. وقرأ الكاتب أيوب الحجلي قصته التي حملت عنوان «الأقدام الحافية».

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
الشارقة
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