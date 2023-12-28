«ناشئة الشارقة» تنظم معرضاً للفنون التشكيلية

الشارقة (وام)

نظمت ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، معرضاً للفنون التشكيلية في بيت النابودة لإلقاء الضوء على الإبداعات الفنية لمنتسبي مؤسسات ربع قرن بمختلف أشكال الفنون التشكيلية، وذلك ضمن فعاليات موسم ربع قرن للآداب والفنون.

جاء المعرض في نسخته الأولى انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة على توفير المنصات الفنية الملائمة للأطفال والناشئة والفتيات والشباب للتعبير عن ذائقتهم الفنية وفق رؤيتهم، بما يعكس الدور الريادي البارز لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في دعم وتنمية وتطوير مواهب أجيال المستقبل من منتسبي مؤسساتها، وتمكينهم من ترك بصمتهم الإبداعية في عالم الآداب والفنون وتحفيزهم على الابتكار.

وقدم المعرض العديد من الأعمال الفنية التي جسدت مزيجاً فريداً من التميز والتعبير الفني، والتي وقفت شاهدة على براعة منتسبي مؤسسات ربع قرن، ومدى إتقانهم لمختلف المهارات الفنية، التي اكتسبوها من البرامج النوعية في مختلف ألوان الفنون التشكيلية، التي تم تقديمها في مراكز مؤسسات ربع قرن والتي جمعت بين الأصالة والحداثة بأنماط مبتكرة.

إبداع استثنائي

وتميزت الأعمال الفنية التي استضافها المعرض بالثراء الذي امتزجت فيه المواهب الفنية بالإبداع الاستثنائي المتفرد، حيث تنوعت بين لوحات مبتكرة بفن التشكيل بالأنماط باستخدام خامات مختلفة، إضافة إلى أعمال مستوحاة من خيال المنتسبين أبدعوا في تشكيلها بألوان الأكريليك، ولوحات فنية سريالية بتفاصيلها الدقيقة وقطع الديكور الدائرية ذات الجماليات الخاصة التي أنتجها المنتسبون بفن الريزن وتدرجاته اللونية الساحرة.

ولم يقتصر المعرض على الأعمال الفنية ثنائية الأبعاد بل امتد ليشمل المجسمات المعمارية ثلاثية الأبعاد للمباني والمنشآت المختلفة، في إبداع معماري يجمع بين التصاميم الجاذبة والهندسة الفنية، التي أبدع الناشئة في تصميمها باستخدام تقنيات الحاسوب والليزر، إضافة إلى الإبداع في تصميم الأحواض الزجاجية «فن التيراريوم» لحفظ النباتات كحديقة منزلية مصغرة في مناظر جمالية تحاكي الطبيعة.