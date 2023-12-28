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مخيم شتوي في المجمّع الثقافي بأبوظبي

مخيم شتوي في المجمّع الثقافي بأبوظبي
29 ديسمبر 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد) 

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يقدم المجمّع الثقافي - أبوظبي برنامجاً متنوعاً من ورش العمل والأنشطة والنوادي، والعروض الفنية التي تناسب العائلات والأطفال. ويشمل المخيم الشتوي في قصر الحصن، والذي يقدم جلسات لرواية القصص وورشاً إبداعية وتجارب تراثية، ومخيم الشتاء الفني في مركز الفنون للأطفال لاكتشاف مهاراتهم وتنميتها خلال عطلاتهم، بما فيها الرسم والتلوين والفنون والحرف اليدوية. وتوفر مكتبة أبوظبي للأطفال مجموعة من الكتب الخيالية والواقعية والروايات والسير الذاتية والمواد المرجعية بعدة لغات، كما تستضيف برامج وأنشطة يومية، بما فيها تنمية الطفولة المبكرة، وتعليم مهارات القراءة والكتابة، والفنون والحرف اليدوية، والاستكشاف والابتكار. أما تجربة «بيت بيت» فتسترجع الحياة قبل التكنولوجيا، وتشمل معارض للقصص والدمى القديمة ومتجراً للألعاب. ويقدم المرسم الحر دورات تدريبية وورش عمل لمختلف الأعمار والمستويات، وتركز موضوعاتها على التصوير والرسم بالألوان الزيتية والمائية والنحت، والأعمال الخزفية والفخارية وتصميم الأزياء والرسم على الحرير والزجاج وصياغة المجوهرات. ويقدم «بيت الخط» بإشراف فنان الخط محمد مندي ورش عمل عن أساسيات أنماط الزخرفة الهندسية الإسلامية والتعامل مع المخطوطات القديمة وتقنيات الحبر مع الخط العربي التجريدي.
ويوفر مركز الفنون للأطفال دورات في الحِرف اليدوية والموسيقى تشمل الرسم على السيراميك والديكوباج والفخار.

المجمع الثقافي
قصر الحصن
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