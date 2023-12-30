«الشارقة الثقافية 87» ترصد أجواء مسرح الصحراء

الشارقة (الاتحاد)

صدر العدد (87)، لشهر يناير (2024)، من مجلة «الشارقة الثقافية»، التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث رصدت الافتتاحية «مسارات الشعر العربي والحفاظ على اللغة»، مشيرة إلى أنّ التجارب الحديثة في القصيدة العربية شقّت مساراً عميقاً في حركة الشعر العربي، من حيث التجديد واستخدام الصور المجرّدة واقتحام عوالم جديدة، وإضافة عنصر الحيوية والتلقائية في الشعر برأي النقّاد، ولذا ظل التراث الشعري القديم ممسكاً بالنسيج الشعري العام، وحاضراً بقوّة في الشكل والإيقاع والجمالية. ولولا الموروث الشعري وقوّته وعظمته، ما انبثقت تيّارات شعرية جديدة، اغترفت من منابعه ما يلائم أفكارها وحساسيّتها وخصائصها. وأكدت أن من الضروري أن يواصل هذا التراث وجوده وحضوره، كركيزة انطلاق نحو آفاق جديدة في الشعر، تمثّل التطلّع والتغيّر مع الحفاظ على اللغة الأم، وعلى الأصالة والتراث.

أما مدير التحرير نواف يونس، فرأى في مقالته «المهاجر.. حلق بنا دون وثائق سفر أو حقيبة»، أنّ مقولات جبران خليل جبران وأقواله تظل خالدة، لأنها تشكل جزءاً من أفكارنا، التي تبقى حية معنا، بكل متغيراتها وتحولاتها. وهو القائل «أجمل اسم ومناداة في الدنيا.. يا أمي»، كما أرشدنا إلى أنّ الحيرة.. هي بدء المعرفة.

وفي تفاصيل العدد، كتب يقظان مصطفى عن ابن طفيل «معلم العلماء» وصاحب نظرية المعرفة، وتوقف وليد رمضان عند صاحب كتاب «تاريخ الإسلام» رينهارت دوزي من رواد الاستشراق في هولندا، فيما رصد عمر إبراهيم محمد تاريخ مدينة الإسماعيلية، التي تعتبر بوابة مصر الشرقية، وقد ارتبط ميلادها الجديد باسم خديوي مصر، أما محمد حسين طلبي، فاستعرض ملامح العراقة والإبداع في مدينة سوق أهراس، التي تعتبر عاصمة لأقدم مملكة أمازيغية في الشرق الجزائري.

وفي باب «أدب وأدباء»، يكتب صلاح الشهاوي عن عباس العقاد كشاعر، وهو الذي أثار الكثير من القضايا الأدبية، وتوقف بول شاوول عند قامتين شاهقتين في الأدب الروسي بين «دوستويفسكي وتولستوي» هذا فضلاً مقالات عديدة متميزة أخرى.

وفي باب «فن. وتر. ريشة»، نقرأ الموضوعات الآتية: أهمية المسرح في حياتنا، بقلم د. محمد صابر عرب، وسلطان يفتتح مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بقلم عبدالعليم حريص، وسياقات الحنين والعزلة والبيت المليئة بالضجر والأسئلة التشكيلية، بقلم محمد العامري، ووضاح السيد.. رحلة بحث في أعماق اللون، بقلم رفاه هلال حبيب، ومحمد بن عطية.. يعتمد على بوح الصورة، بقلم أسامة عسل، وما الذي حدث «شرق بوخارست».. فيلم نال عدة جوائز عالمية، بقلم محمد سيد أحمد.

ومن جهة ثانية، تضمّن العدد مجموعة من المقالات منها: ابن خرداذبة.. أبو الجغرافية العربية، بقلم د. نادية هشام عدلي، والإعلام الثقافي، بقلم منال محمد يوسف، والشعر.. والمرأة، بقلم عادل خزام، وتوصيات بلا أطروحة، بقلم سعيد يقطين، ومحمد المويلحي.. من أعلام الأدب والصحافة، بقلم حاتم السروي، ومقالات مهمة أخرى.

وفي باب «تحت دائرة الضوء» قراءات وإصدارات منها: عزت عمر.. وقراءة في (21) تجربة وروائية، بقلم ممدوح السيد، والتفكير العلمي.. ومستجدات الواقع المعاصر، بقلم نجلاء مأمون، وغيرها.

ويحتوي العدد على مجموعة من القصص القصيرة، والترجمات لكوكبة من الأدباء والمبدعين العرب، هي: علياء الداية «متجر 24» قصة، «متجر 24» كسر أفق التوقع/ نقد بقلم د. عاطف البطرس، حسناءعبدالحميد «حالة خاصة» قصة قصيرة، سمير حكيم «زيارة مفاجئة» قصة قصيرة، هشام أزكيض «من أجلك» قصة قصيرة، إضافة إلى تراثيات عبدالرزاق إسماعيل «المأمون.. توهج علم وذكاء»، و«أدبيات» فواز الشعار، التي تضمنت جماليات اللغة وفقه اللغة.