ثقافتنا.. إبداع وتواصل حضاري

سعد عبد الراضي، هزاع أبوالريش (أبوظبي)

شهدت الإمارات في عام 2023، أحداثاً مهمة، أثرت المشهد الثقافي، وعززت من رؤية الدولة الرامية إلى جعل الإمارات مركزاً ثقافياً عالمياً، وتنوعت بين كثير من المضامين من بينها شهر القراءة الوطني، مروراً بمعارض الكتب التي شهدت زخماً محلياً ودولياً كبيراً، بالإضافة إلى المؤتمرات والمهرجانات الأدبية والفنية والتراثية والمسرحية والشعرية التي حملت عناوين عدة في الشأن الثقافي، وأكدت على دعم الإبداع المحلي، وترسيخ قيم التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات العالمية.

مهرجان الشعر العربي

أقيمت في يناير 2023 فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، بمشاركة أكثر من 100 شاعر، وناقد وإعلامي يمثلون الدول العربية، كما أقيم معرض جداريات القطارة 2023 الذي يعود إلى مركز القطارة للفنون بالعين، حيث شهد الزوار أعمال 20 فناناً وفنانة وبأنماط فنية متنوعة، إلى جانب القصص الآسرة التي سردوها حول محور «تحت أعماق البحار» من خلال لوحاتهم الجدارية.

الشعر النبطي

وأقيمت في شهر فبراير فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، بمشاركة واسعة من شعراء وشاعرات ونقاد وإعلاميين يمثلون مختلف الدول العربية، وشهدت الفترة من 20 ولغاية 27 فبراير 2023 فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي.

شهر القراءة

أما مارس فكان شهر القراءة الوطني والذي يعد أحد أبرز الأحداث الثقافية المحلية التي تترجم رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، كما أقيمت في الشهر نفسه أيام الشارقة التراثية تحت شعار «التراث والإبداع»، نظمها معهد الشارقة للتراث في 11 مدينة بإمارة الشارقة، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية و40 جهة حكومية، وفي الثالث عشر من مارس انطلقت فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، والتي تنظمها دائرة الثقافة، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة، بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً من مختلف الجمعيات والفرق المسرحية بالدولة، بما فيها العروض المختارة.

«بِرد أبوظبي»

وفي الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2023، انطلقت فعاليات «بِرد أبوظبي «BRED Abu Dhabi»، مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة، في جزيرة ياس، مع برنامج حافل يحتفي بمقومات الثقافة المعاصرة من خلال الموسيقى والأزياء والمأكولات والرياضة والفنون، مؤكداً دورها في رسم ملامح الهوية الثقافية الحديثة.

بوابة الفن

وبدأ في شهر يوليو معرض رحلة في رحاب الكون الذي يستمر حتى يونيو 2025 بمتحف الأطفال في اللوفر أبوظبي، أخذ زوّاره الصغار في رحلة إلى الفضاء عبر بوابة الفن، كما انطلقت فعاليات المعرض التفاعلي للأطفال (مغامرات عبر الكون) الذي نظمه متحف اللوفر بشراكة مع شركة مبادلة للاستثمار، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، واستمر إلى يونيو 2025.

«حروف من نور»

وفي 13 سبتمبر 2023 افتتح متحف اللوفر أبوظبي أحدث معارضه «حروف من نور»، بالتعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية، ومؤسَّسة متاحف فرنسا، وعرض مجموعة من أقدم النصوص المقدَّسة في الأديان الثلاثة، وسلِّط الضوء على سياق ظهورها التاريخي، وأوضِّح طرق تناقلها من جيل إلى جيل، إضافةً إلى ما ارتبط بها من طقوس روحانية، ودورها المحوري في التاريخ الفكري والفني العالمي.

«منار أبوظبي»

وفي أكتوبر عقد المؤتمر الدولي للتاريخ الشفاهي في عامة الثاني، بمشاركة مجموعة من الباحثين والخبراء في مؤتمر الإمارات الدولي للتاريخ الشفاهي، لإتاحة فرص جديدة للتواصل وتبادل الخبرات، وفي منتصف أكتوبر أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي معرض «منار أبوظبي»، وهو منصة جديدة لمبادرة «أبوظبي للفن العام»، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية التكليفية الجديدة، والمنحوتات المُضيئة، والتماثيل، والعروض الضوئية، والتجارب الغامرة من إبداع فنانين من الإمارات والعالم.

ونظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي في شهر أكتوبر، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، النسخة الأولى من مهرجان أبوظبي للشعر، بمشاركة أكثر من 1000 شاعر وشاعرة ونخبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالشعر من مختلف دول العالم. كما قدمت «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» في شهر أكتوبر موسمها، الذي تضمن مجموعة من برامج الموسيقى الكلاسيكية والتقليدية التي استضافتها العاصمة. واستضافت أبوظبي فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، لأول مرة في الشرق الأوسط في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2023. وأقيم الحدث تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة».

دبي للتصميم

وأقيمت في إمارة دبي من السابع حتى الثاني عشر من نوفمبر فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع دبي للتصميم 2023، وذلك في حي دبي للتصميم «d3»، بمشاركة أكثر من 500 مصمّم من 40 دولة.

وأقيمت في شهر نوفمبر الدورة الثانية والأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركات وفعاليات واسعة، وحلت جمهورية كوريا ضيف شرف هذا العام، حيث تعد الثقافة الكورية واحدة من أقدم الثقافات في العالم وأكثرها ثراء، كما تمثل نموذجاً ملهماً للنجاح في المزج المبدع والمستدام بين التراث القديم والثقافة الحديثة.

كما أقيمت أعمال الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الخليجي الحادي عشر للتراث والتاريخ الشفهي في منارة السعديات تحت عنوان «فنون الأداء الشعبية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنميّة المستدامة»، بما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عام الاستدامة، والنسخة الـ 15 من «فن أبوظبي»، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على أرض السعديات، حيث شهد 92 صالة عرض عالمية، من 31 دولة، ، ليكون تتويجاً للبرنامج الفني والثقافي للعاصمة الإماراتية، وكذلك المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية، والذي أقيم في دبي، وشهد إطلاق جائزة محمد بن راشد للغة العربية في دورتها السابعة، ومهرجان العين للكتاب، الذي أقيم في تسعة مواقع.

الظفرة للكتاب

وفي شهر ديسمبر أقيم مهرجان الظفرة للكتاب الذي شهد إقبالاً كبيراً على فعالياته التي تخدم جميع الأعمار، بالإضافة إلى توزيع جوائز النسخة الأولى من جائزة سرد الذهب، وفعاليات مهرجان «أيام العربية»، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية تزامناً مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وأقيمت النسخة التي تعد الأولى من نوعها تحت شعار «العربية: لغة الشعر والفنون».

أبوظبي الدولي للكتاب

وكانت أبوظبي في شهر مايو على موعد مع فعاليات الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نُخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والناشرين من مختلف أنحاء العالم، وحلت الجمهورية التركية ضيف شرف هذا العام، وركزت هذه النسخة من المعرض على مفهوم الاستدامة كفكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

وفي الشهر نفسه، أقيمت الدورة الـ 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «عقول تتشكل»، وذلك في «مركز إكسبو الشارقة»، كما احتفت هيئة الشارقة للمتاحف باليوم العالمي للمتاحف، حيث يتم تسليط الضوء سنوياً على موضوع أو قضية ذات أهمية للمجتمع والمتاحف عالمياً، وهدفت الفعالية التي أقيمت هذا العام، تحت شعار «المتاحف، الاستدامة وجودة الحياة» لتعريف الجمهور بمتاحف إمارة الشارقة، والدور الذي تقوم به، وتم تقديم سلسلة من الورش والأنشطة للجمهور من 18 إلى 25 مايو 2023 في جميع متاحف الشارقة.