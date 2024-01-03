الدورة الـ20 لمهرجان الشارقة للشعر العربي تنطلق الاثنين المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق يوم الاثنين المقبل الثامن من الشهر الجاري، فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، وتستمر على مدى 7 أيام بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً يمثلون الدول العربية.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «شكّل مهرجان الشارقة للشعر العربي، منصة شعرية مميزة في الساحة الثقافية العربية، بفضل رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقد أسّست الدورات المتعاقبة لمشهدٍ شعريٍ متنوعٍ، انطلاقاً من أسماء شعرية عربية مثّلت أجيالاً مختلفة، وجمعها الإبداع على إنتاج الشعر العربي الأصيل».

وأشار العويس إلى أن المهرجان سيشهد عرض مسرحية «مجلس الحيرة» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومن إنتاج مسرح الشارقة الوطني.

وأضاف رئيس دائرة الثقافة، قائلاً: «يجمع مهرجان الشارقة للشعر العربي في هذه الدورة أكثر من 70 مبدعاً ومبدعة، ليكون نافذة يطل من خلالها جمهور ومتذوقو الشعر على أفق لقراءات شعرية على مدار فترة المهرجان، كما ستشهد الدورة الحالية توقيع دواوين شعرية جديدة من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وسينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي».



حفل الافتتاح

ويشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح المهرجان، حيث تبدأ الفعاليات بعرض تسجيلي للشعراء المكرمين في المهرجان، تليه قراءات لكل من الشاعرين: علي الشعالي من الإمارات، وعارف الساعدي من العراق، وسيتم تكريمهما بجائزة الشارقة للشعر العربي الدورة 12.

كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة، وهم: الناقد التونسي المنصف الوهايبي، في المركز الأول، عن بحثه «بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي»، والناقد المغربي أنوار بنيعيش، في المركز الثاني، عن بحثه «بنية الترادف والتضاد في الشعر العربي المعاصر: دراسة في شعرية التوازي»، والناقد المغربي الحسين بنبادة، في المركز الثالث، عن بحثه «بنية الخطاب في الشعر العربي التجريبي».



جائزة «القوافي»

وفي ثاني أيام المهرجان، تحتضن دارة الدكتور سلطان القاسمي حفل توزيع جائزة القوافي الذهبية 2023 (حوليات القوافي)، لشعراء وشاعرات أسهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة «القوافي» خلال 12 عدداً في عام 2023، وهم: عائشة الشامسي من الإمارات، وعلاء زهير من الأردن، ومحمد أبو شرارة من السعودية، وعلي النهام من البحرين، وعماد أفقير من المغرب، وعبدالعزيز الهمامي من تونس، ود. سامي الثقافي من السعودية، ومحمد حسن من السودان، والعباس محمد من موريتانيا، ومحمد العموش من الأردن، ونوفل السعدي من المغرب، وعمر السراي من العراق.

في حين تتواصل فعاليات اليوم الثاني بأمسية شعرية تقام في قصر الثقافة في الشارقة، ويشارك فيها 7 شعراء، هم: عبداللطيف بن يوسف (السعودية)، سالم الرميضي (الكويت)، عبدالرحمن الحميري (الإمارات)، علي حاجب (موريتانيا)، محمد المعشري (عُمان)، حسن إبراهيم الحسن (سوريا)، أسماء الحمادي (الإمارات)، على أن يشهد اليوم نفسه توقيع ديوان الشاعر حسن الزهراني.



مسرحية «مجلس الحيرة»

وفي اليوم الثالث من المهرجان سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية «مجلس الحيرة» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من إنتاج مسرح الشارقة الوطني. وفي المساء يشهد قصر الثقافة قراءات شعرية لكلٍ من: عبدالله الهدية (الإمارات)، السر مطر (السودان)، د. عادل الزهراني (السعودية)، شميسة النعماني (عُمان)، حكم حمدان (المغرب)، أحمد شلبي (مصر)، عمر السراي (العراق).



ندوة فكرية

وتأتي الندوة الفكرية المصاحبة للمهرجان تحت عنوان «تطوّر لغة الشعر العربي»، على جلستين تقامان في بيت الشعر، ويتحدث في الجلسة الأولى الناقد المصري د. محمد عبدالرزاق المكي، والناقدة التونسية د. سماح حمدي، ود. محمد العثمان، ويترأسها د. محمد الحوراني. ويشارك في الجلسة الثانية كل من: الناقد السعودي د. عبدالله المعطاني، والناقد الأردني د. ناصر شبانة، وتترأسها الناقدة العراقية د. موج يوسف. وفي مساء اليوم نفسه يشهد قصر الثقافة قراءات شعرية لكل من: نجاة الظاهري (الإمارات)، د. عبدالله الخضير (السعودية)، عمر الأزمي (المغرب)، خالد العيثان (العراق)، جعفر حجاوي (الأردن)، أحمد حسن عبدالفضيل (مصر)، محمد العموش (الأردن)، ويقدّمها الشاعر المغربي مخلص الصغير.



قراءات متنوعة

وتتواصل القراءات الشعرية المتنوعة في المهرجان، حيث يشهد قصر الثقافة، ضمن خامس أيام المهرجان، أمسية لكل من الشعراء: د. محمد النجار (تونس)، شريهان الطيب (السودان)، إبراهيم توري (السنغال)، زيد صالح الجبوري (العراق)، السيد أحمد العلوي (البحرين)، د. محمود حسن (مصر)، هارون عمري (الجزائر)، ويقدمها الشاعر السوري أحمد الصويري.

وفي سادس أيام المهرجان، يواصل قصر الثقافة استقبال الشعراء بقراءات شعرية، حيث ستقام جلسة صباحية يشارك فيها: د. سامي الثقافي (السعودية)، العباس محمد (موريتانيا)، علاء زهير (الأردن)، نوفل السعيدي (المغرب)، المنصف المزغني (تونس)، ويقدمها الشاعر المصري حسين القباحي. كما يشهد اليوم السادس قراءات شعرية لكل من: يوسف الكمالي (عُمان)، آمدو إبراهيم (النيجر)، أحمد المفتاح (قطر)، د. معين الكلدي (اليمن)، جبريل آدم جبريل (تشاد)، خالد عبدالودود (موريتانيا)، سمية دويفي (الجزائر)، ويقدمها الشاعر الأردني عمر أبو الهيجاء.



في خورفكان

ينتقل المهرجان في يومه السابع إلى مدينة خورفكان حيث يستضيف مجلسها الأدبي ضمن أمسية شعرية، الشعراء: حسن الزهراني (السعودية)، د. عارف الساعدي (العراق)، علي النهام (البحرين)، محمد حسن السودان، ويقدّمها الشاعر السوداني الصديق عمر الصديق.