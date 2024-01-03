إدمون جابيس.. شاعر يبدع كما يتنفّس!

بقلم: ليزيان راكوتوسون

ترجمة: أحمد حميدة

الشّاعر هو قصيده الذي يكتبه.

إنّه يجسّد المغامرة الموهوبة للكلمات.

وهو ذلك الكائن الذي يحاكي

داخل القوقعة العظيمة للكون،

السّعي العبثيّ والمتكرّر للمحارة

لاستقطار اللاّنهائيّ!

إدمون جابيس



كان بإمكاني أن أتخيّر لهذا الانطباع عنوان «المنفى والملكوت»، ولكنّني آثرت في النّهاية أن أترك كامو وشأنه لأهتمّ من قريب بشاعر يظلّ في زمننا الرّاهن غير مقدّر حقّ قدره، ألا وهو إدمون جابيس. فقد كان هذا الشاعر معاصراً لرونيه شار وقريباً من السّريّاليين دون الانتماء إلى جماعتهم، وخلّف لنا إرثاً أدبيّاً ثميناً ومثيراً للدّهشة. وقد جاء كتابه، «العتبة/ الرّمل»، ليختزل مسيرته ويجمع أعماله الشّعريّة التي امتدّت من 1948 إلى 1988. ولئن عُرف الرّجل بـ«كتاب الأسئلة»، فلم يحظ بذات الشّهرة بالنّسبة للكتاب الذي عدّه هو ذاته، كتابه الشّعريّ الوحيد، والذي وردت فيه هذه الإلماحة البليغة «أكتُبُ.. فأقيم لي بيتاً».

وبالكتابة، كان جابيس قد أقام لنفسه بالفعل بيتاً ومهجعاً يأوي إليه، أكثر من كونه قد أنجز أعمالاً أدبيّة أو شعريّة. وإنّه لمن القليل النّادر أن نجد أعمالاً شعريّة مكثّفة ومختزلة في بضع كتيّبات، مثلما كانت أعمال جابيس. وفي تلك الأعمال كان قد حاد عن تقليد بات شائعاً لدى أغلب كتّاب هذا العصر، ألا وهو الميل إلى الإفراط في الكتابة والتأليف، حدّ أنّ «كثرة» ما كتبه ويكتبه هؤلاء، لا يعدو كونه أحياناً محض مراكمة لكلمات غزيرة، هي في غالب الأحيان مجافية لما هو جوهريّ. على أنّ «قلّة» تلك الكلمات في أدب جابيس لا تشي بكونها كلمات «بائسة»، بل هي على العكس من ذلك تماماً، كلمات بليغة، مُحكمة ونفيسة. ويشهد كتاب «العتبة/ الرّمل» على مدى أصالة هذا الأديب الذي استطاع أن يُجمِل كلماته ويجعلها متقبّضة على ما هو جليل وأساسيّ في عالم الإبداع.



إلى قارئي

ويستهلّ جابيس الكتاب «العتبة/ الرّمل» بأغنية «إلى قارئي» التي كتبت على شكل نثر شفيف ورقيق.. وجاءت كلماتها وكأنّها موهوبة من القارئ ومرفوقة بملاحظة للشّاعر «لن تعثر في هذه الباقة من الأغاني عن أغنيتي المفضّلة أيّها القارئ، إنّها تختفي في مكان آخر، في النّسيم الذي يوقظ أهداب العين وفي تلك النّظرة التي تروّح عليها..».

ويجمع الجزء الأوّل من الكتاب أغاني متنوّعة مثل «أغنية الفيلة الحمراء الثّلاثة» و«أغنية لبستان راهبة»، أو أيضاً «أغنية لإكليل الفجر»، أغانٍ نلمس فيها نظماً بالغ الرقّة، ففيها سرد بسيط وممتع وخيال بالغ الشّفافيّة. ولننصت إلى هذه الخواطر المقتطفة من كتاب «العتبة/ الرّمل»، التي تشي بإحساس وارف للشّاعر بالشّعر:

«عندما يدنو القصيد، يستحيل الشّروق والغروب ليلاً، بدءاً وانتهاءً. وكالصيّاد في البحر، يرمي الشّاعر شباكه كيما يمسك بكلّ ما هو متحوّل في اللاّمرئيّ، أي تلك الأعداد الهائلة من الكائنات الشفّافة التي تسكن الصّمت والتي لا نفس لها ولا ثقل. وسيظفر الشّاعر هكذا، وبشكل مفاجئ، بعالم متمنّع، يجهل حدوده وتأثيره.. ومتى غدا هذا العالم رهن شبكته، منعه ذلك من إفناء الكائنات التي يزخر بها، كالأسماك التي تحبّذ الموت على ضياع محيطها!

مروّعاً بكلّ خيال باق، يسعى دونما توقّف إلى هتك حجاب مخمليٍّ.. جفن السرّ!..».



إحساس مرهف

إنّ كتابة جابيس شبيهة بجدول يحترق فيه الجمر على مهل وبلا لهب، كتابة تنبعث منها غنائيّة لا تخشى غزارة الصّور، وغالباً ما تستحيل شبيهة بأزاهير بريّة متعرّشة خلال الكلمات وفجوات المفردات. وليست تلك اللّغة باللّغة السّريريّة القائمة على بحث مختبريّ للكلمات، لأنّ لغة جابيس تعانق كلّ الأشياء: الوصفيّ والمبهم، النّشيج والفرح.. ولأنّ قصائده لا تنتمي إلى أسلوب محدّد في النّظم، كما لا تشي بانحياز الشّاعر إلى نظريّة معيّنة في الكتابة. لذا يتولّد لدينا الإحساس بأنّ هذا الشاعر يكتب كما يتنفّس، وبأنّه يطلق الجُمل كما الطّائرات الورقيّة التي ظلّت خيوطها عالقة لزمن طويل بأغصان الأشجار. ونلمس في إلماحاته العشقيّة دائماً ذلك الخليط العجيب من الرقّة والقسوة.. من الوضوح والغموض. وإنّه لمن الممتع والغريب في آن، أن نلمس هنا إحساسه المرهف بالحبر الذي به كان يخطّ كلماته:



لو كنت خضراء، لكنت شجرة دامعة.

لو كنت زرقاء، لكنت متّكأ للهواء.

وإنّها لقصور بسيطة تلك التي سنشيدها معاً.

لكلّ صفحة.. حبيبة!

وهي دوماً تلك التي أعشق.

لو كنت بيضاء، لغرقت في ماء العين

لو كنت حمراء، لكنت عشيقة النّار.

أيّتها السّوداء، إنّك لرهن يديّ

وإنّنا لنقترف معاً

أعاجيب مرعبة!



لقد عُرف جابيس -مثل رينيه شار- باقتباساته وحكمه وأمثاله البليغة التي تذكّرنا بكبار الحكماء. غريب وغامض، ويندّ عن التّصنيف، وقراءته تظلّ عسيرة؛ لأنّ كتاباته تتوارد علينا دائماً، وهي محتشدة بالشكّ والتّساؤل، ولكنّه ذلك الشكّ الذي يحدو بصاحبه إلى قدر ما من اليقين..

«إنّ الشكّ شبيه بحركة المدّ والجزر، فهو يولّد الكلمة التي بواسطتها يعلن الإنسان يقينه» (كتاب الأسئلة).



كلمات محوطة بالصمت

وهكذا تأتي كلمات جابيس محوطة بالصّمت، وعلى شكل بروق تكون قد تغذّت من وهج الصّحراء: «لقد كانت تجربة الصّحراء بالنّسبة لي تجربة حاسمة. ما بين السّماء والرّمل، وما بين المطلق واللاّشيء، تظلّ الأسئلة لجوجة وحارقة. إنّ الصّحراء لتلتهب.. ولكن لا تلتهمها النّار. غير أنّ الصّحراء تدعونا أيضاً إلى أن نلقي السّمع إلى حسيسها وأن نمعن في الإصغاء لنبضها(...)، فأنا كما المترحّل في تلك الأرض الغفل، أعمل على حصر المساحة البيضاء على الصّفحة، وأجعل منها موطناً ومقاماً».

ولن يعثر جابيس على تلك الفضاءات الموعودة، ولكنّ الكتاب والصّفحات البيضاء ستكون ملجأه المطمئن وموطنه الذي سيقيم فيه بيته.



شذرات من أدب جابيس

وحول الكلمة كما حول السّراج، نبقى مسلوبي الإرادة، منجذبين كالفراشة إلى اللّهب كي نحترق، لا من أجل فكرة، ولكن من أجل كلمة؛ فالفكرة تسمّر القصيد على الأرض وتصْلُبُ الشّاعر من أجنحته. ونحن كي نعيش، ينبغي لنا العثور على معانٍ كثيرة أخرى للكلمة، أن نمنحها ألف معنى ومعنى، أن نقترح عليها أكثر المعاني جرأة، حتّى تغدو أنوارها -متى غشيها الذّهول عصيّة على الذّبول؛ منفلتة، تجنّح الكلمة لتتردّد بين طيران دائم وحالات من الإحساس بالدّوار والسّقوط، وذلك حدّ الإصابة بالإنهاك.

الحديث عن النّفس دوماً مزعج للشّعر. هناك من، طيلة حياتهم، بقوا بقعة حبر عند نهاية جملة غير مكتملة.

يوماً ما سيمنح الشّعر وجهه لعموم البشر.

القارئ وحده هو الحقيقة.

الشّعر حالة.. لنحظى بحضورها ينبغي لنا أن نوجّه نحوها مصباحاً كاشفاً -وهذا ما يجعل الشّعراء ينظرون إليها وهي ثابتة ومنذهلة في الظّلمة، على أنّها تمثال -أو أن نغمض أعيننا كي نزفّ لذاك اللّيل اللاّمرئيّ. فما دامت تلفّها العتمة، فإنّها لا تتبدّى إلاّ حين يفصح الشّعر بصوته عن حضوره. ومتى نبض هذا الصّوت، انحنى في حضرته الشّاعر. ولن يستغرب بعد ذلك أن يستشعر في ذلك الصّوت الواثق يداً ممدودة، فيمدّ نحوها يديه.