د. عزالدين عناية

ما إن هلّ منتصف القرن الماضي حتى تدشّنت مرحلة جديدة في العمل السلميّ، تنبذ العنف وترفض الحرب، وذلك جرّاء التوجس من تداعيات الحرب الباردة. وتنوَّعَ على إثرها دعاة السّلام وعلت أصوات منادية بانتهاج الحوار والبعد عن النزاع في الأوساط المسيحية. وتعزّزت تلك الفورة السلميّة مع عقد الستّينيات، وهي الفترة التي شهدت منشأ العديد من التّنظيمات السلمية مثل «حركات اللاّعنف» و«الحركات السّلموية» بخلفيات أيديولوجية متنوّعة.



أنصار السلام

وضمن ملمح عام تميّزَ تيّار النّاشِطين في الجماعات السلميّة، خلال تلك الحقبة، بتنوّع العاملين في مجال السلام. وظهرت موجة من أنصار السّلام، حاول أتباعها التصدّي لمنابع العنف في مهده، ودعت الموجة إلى السّلم بحزمٍ وإصرار، مستلهِمةً مقولات الإنجيل وسِيَر الحواريين الأوائل. وبرز حينها تجمّع الخلاّن «الكواكيريين»، وأتباع ما عُرف بـ«كنيسة السّود» الأميركية المنادية بالحقوق المدنية والمساواة، وكذلك تجمّعات «الكنائس الإصْلاحيّة» في جنوب أفريقيا التي نبذت التمييز العنصريّ والفصل بين البيض والسود.

وتوسّعت رقعة أنصار السلام والرافضين للحروب، في الحقبة الراهنة، لتشمل جماعات مثل جماعة «الإيمان والبناء»، و«المجلس البابويّ للعَدالة والسّلام»، و«منظّمة سانت إيجيدو»، و«حركة فوكولاري» و«جماعة الإنجيليّين الجدد»، وهي في الأغلب تجمّعات ذات أرضية دينية علمانية تضمّ في ثناياها العديد من الناشطين من ذوي النزعات الروحية والخيارات الإنسانية.



إنثروبولوجيا السلام

وفي هذا السياق جديرٌ أن نشيرَ إلى نقطة مهمّة في تطوّر لاهوت السلام المعاصر، على صلة بالكنيسة الكاثوليكية. فبعد انعقاد «مجْمَع الفاتيكان الثاني» (1962/ 1965) جرى تشجيع النّشاط الجمعياتي الموالي للكنيسة، بقصد لعب دوْرٍ في الأوساط الاجتماعية. ومثّلت حينها عبارة البابا يوحنّا الثالث والعشرين، في الرّسالة العامّة «السّلام في الأرض» شعاراً يُحتذى به: «من غيرِ المعقولِ التّفكير أنّ الحرب هي السّبيل الأمثل لإرساء العدل». وما إن حلّ عام 1964 حتى أنشئت جماعةُ «أتباع السّلم المسيحيّة» بتشجيع من «حركة العامِلين من أجل السّلام» الكاثوليكيّة. وشهدت الفترة كذلك معالجات فكرية تناولت قضايا السّلام، حاولت التطرق للمسألة من منظور لاهوتي فكري. ونشر حينها جون هوارد يودر، وهو من أنصار الكنيسة المِنّونية، مؤلَّفاً قيّما لقي نجاحاً واسعاً بعنوان: «سياسات المسيح». وحاول فيه التأصيل الفكري للطّروحات الدينية السلميّة على أسس رؤى حداثية، ونهجَ نهجاً تحليلياً لا وعظياً في الشرح والإقناع. كما نشر اللاهوتيّ جيمس رونالد سايدر كتاباً مهمّاً بعنوان «المسيح والعنف»، حاول فيه إبرازَ المبدئية الصارمة لحواريّي المسيح في تبنّي نهج السلم وإصرارهم العنيــد على خيار الناصري للسّلام.

وأسهم، ضمن هذه الموجة اللاهوتية السلمية المعاصرة، الفكرُ اللاهوتيّ العربيّ مساهمة معتبَرة. وبرز ذلك بالأساس مع تناول القسّ الفلسطينيّ نعيم ستيفان عتيق، من أتباع الكنيسة الأنغليكانية، قضية السّلم في مؤلّفه «العدل ولا شيء غيره»، مرتئياً أنّ السّلام في أرض فلسطين لن يرى النّورَ ما لم يقم لاهوت مصالَحة لا لاهوت مغالَبة بين الأطراف المتنازعة، يقوم على وصايا الإنجيل الجوهرية وتعاليمه السمحة، مثل قوله «كلُّ ما تريدون أن يعاملكم النّاس به، فعاملوهم أنتم به أيضاً» (متّى7: 12) و«أن تحبَّ قريبك كنفسك» (مرقس12: 31).



إزاء الحرب لا ترتاعوا

والسؤال: في خضمّ هذه التحولات اللاهوتية الهائلة التي تشقّ العالم المسيحي ما هي أبرز الحركات الحاضرة في الساحة اليوم؟ تلوح منظمة «باكِس كرِيسْتي» (Pax Christi) باعتبارها من أبرزِ المنظّمات الدينيّة النّاشطة منذ منتصفِ القرنِ الماضي. تأسّست المنظّمة في لندن سنة 1944، ثم اتّخذت طابَعاً عالميّاً منذ الخمسينيات، ورفعت شعار خوض حرب قوامها الصّلاة بغرض نشر السّلام في العالم. والتفّت حول «باكِس كرِيسْتي» طائفة واسعة من رجال الدّين والمفكِّرين والعاملين في المجال السلميّ. وأَبْدت المنظّمة إصراراً على نهج السلام، لاسيما مع رينيه كوست أحد زعمائها المعروفين. يقول كوست: حين يتمعّن نصير السلام المسيحي في قول الإنجيل: «سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا» (متّى 24: 6)، فهو يسير في دربه ويستعيد مجدَّداً التزامه بالخيار السلميّ المستمدّ من النّهج الإنجيلي لأنه نابع من الرّحمة للجميع.

هذا ومثّلت الأزمة النّووية -خلال ثمانينيات القرن الماضي- دافعاً وحافزاً لأنشطة حركات السلام المسيحيّة في العالم. ففي تلك الأجواء عرفت حركة السّلام انتشاراً بين الكاثوليك والبروتستانت والميتُودِيّين على حد سواء، وإن لم تغب انتقادات رأت في «الحرب العادِلة» السبيل الأمثل لردْعِ التهديد النوويّ المخيّم على العالم، واعتبرت الحركات السلمية تجلّياً لخيارات خائرة، مما استوجب توضيحاً من ماري إفيلين جيجن، إحدى قيادات «باكِس كرِيستِي» حينها، بأنّ الانتصار للسّلام لا يعني السّلبية، وأنّ اللاّعنف الإنجيليّ يستوجب التدخّل الفاعل لِلْمَحبّةِ.

وثمة حركة أخرى ناشطة في مجال السلام، في حقبتنا المعاصرة، تستوجب وقفة تأملية، وهي «الحركة السّلاميّة» (Pacifism). فقد طوّرت هذه الحركة في العقودِ الأخيرةِ فكرةً تنبذ الإيذاء بين أتباع المسيح، تحت أيّ ذريعة كانت، سواء كان إيذاءً فعلياً أو رمزياً، أو بما يمسّ من سلامة العالم والبيئة. وهي فكرةٌ تعود في أُصولها إلى دعوة وجدت في أحضان التّنظيمات المسيحيّة الدّاعية إلى السّلام رواجاً واهتماماً. ومع تنوّعِ الناشطين العاملين في التّنظيمات الدّاعية إلى السّلامِ والإصرار على نهجه، يظلّ القاسم المشتَرَك بين الجميع الالتزام بوصيّة «لا تقتُلْ» الواردة ضمن وصايا العهد القديم. هذا وغَلَب على هذه الحركة مسمّى «الحركة السّلاميّة» (Pacifism) تمييزاً لها عن «حركات السّلام».

وضمن فلسفة «الحركة السّلاميّة» مثّلت تطويباتُ «موعظة الجبل» المرجعيّةَ الجوهرية للسّلامية المعاصرةِ. لكنّ النّقاوة الطّهرية الصارمة وضعت الحركةَ في تضادّ مع سياسات بعض الدّول، في ما يخصّ مشاريع التسلّح وشَنّ الحروب. بما جعل السّلامية تقترب من الفوضوية أحياناً، وإن بدا ذلك القرب بشكل يخلو من العنف، من خلال مناصَرة الأنشطة السلميّة غير العسكرية والمناهَضة التّامة للحرب. وفي العقود الأخيرة عزّزت السّلامية من مستويات عملها، وأدخلت تحويراً وتنويعاً على أشكال نضالاتها، من خلال التصدّي للسياسات الاقتصادية المجحفة، ومقاومة سياسات التفقير، ومناهضة المديونية، ولاسيّما في جنوب العالم، بما مكّنها من كسب أنصار جدد إلى صفوفها نشؤوا تقليديّاً في أحضان «لاهوت التحرّر» في أميركا اللاتينية، أو في أوساط «اللاهوت الأسود» بشقّيه الأميركي والإفريقي.



حركة اللاعنف

وحري ضمن رصدنا للعاملين في مجال السلام في الأوساط المسيحية أيضاً إيلاء «حركة اللاّعنف المسيحيّ» جانباً من اهتمامنا. إذ وَجدَ عددٌ من الكتّاب والمفكِّرين والنّاشِطين المسيحيّين في تجربة كتجربة المهاتما غاندي حافزاً لتبنّي فلسفة اللّاعنف. ولعلّ من أبرز هؤلاء الكاتب الروسيّ ليو تولستوي الذي حاول العثور على صلات رمزية وخُلقية رابطةٍ بين مبادئ الهندوسيّة وتعاليم الإنجيل وإن تباعدت الفضاءات، وكذلك المفكر الألمانيّ ديتريش بونهوفر وما لقيه من معاناة بسبب مواقفه الثابتة، إذ دفعت آثار الحربيْن باتجاه رواجِ مقولات اللاّعنف. وفي تلك الأجواء لم تغب قضية اللاّعنف أثناء انعقاد «مَجْمَع الفاتيكان الثّاني»، وطُرحت ضمن جدول مناقشات الأساقِفة، لكن الفكرة بقيت مصنّفة في عداد الأفكار الدخيلة، بحسب المنظور المحافظ، لكونها تعود إلى الهندي غاندي.

غير أن الموقف من اللاّعنف ومن السّلاميّة لم يبقَ متشدّداً في الأوساط المسيحية. وبدا القبول باللاّعنف والسّلامية أرحب في الأوساط البروتستانتية. وإن لاح حرصٌ من الهيئات القياديّة العليا على مأْسَسَة التَصوُّرِ المسيحيّ ضمن ضوابط لاهوتيّة جلية.