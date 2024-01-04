جمعية المسرحيين توفد مبدعين إلى «بغداد للمسرح العربي»

الشارقة (الاتحاد)

وفقاً لخطط واستراتيجيات جمعية المسرحيين في الإمارات، في الاحتفاء بالمبدعين، ومنحهم الفرصة لتطوير أساليبهم وتعميق خبراتهم، يغادر بعد أيام، الوفد المبتعث من الجمعية من الفائزين بجوائز مهرجان دبي لمسرح الشباب في نسخته الأخيرة، إلى العاصمة العراقية بغداد، لحضور ومشاهدة أحداث النسخة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي التي ستقام خلال الفترة (10 - 18) يناير 2024.

وفي هذا السياق، صرح إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، قائلاً: «نسعى في جمعية المسرحيين إلى تطوير أدوات وتجارب المبدعين المشتغلين في المشهد المسرحي المحلي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاطلاع والمشاهدة، والوقوف على تجارب الآخرين.. ومهرجان المسرح العربي بتنوع أشكال ومضامين العروض، ومصادر المعرفة فيه، سيلبي حاجة مبدعينا، حينما يلتقون بأهم القامات المسرحية وأفضل العروض العربية التي قدمت خلال عام 2023، في مكان واحد».