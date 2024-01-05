سميرة والأسمر ضيفا «أحلام ألف ليلة وليلة» على «قناة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

في أولى حلقات «أحلام ألف ليلة وليلة» في عام 2024، يحل كل من الفنانة سميرة سعيد، والفنان والملحن والموزع الموسيقي رضوان الأسمر، ضيفاً على البرنامج الذي يعرض على شاشة «قناة أبوظبي» عند الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتقدمه الفنانة أحلام، في أمسية طربية تنقل لمحات من أصالة الفن المغربي بين الماضي والحاضر.‎وتروي سميرة قصة مسيرتها الفنية، ومحطات اكتشافها مواهب فنية عديدة في التلحين والتوزيع، وسعادتها بدخول هذا المجال واكتساب حب الجمهور العربي، وتفاؤلها بالمرحلة القادمة من مسيرتها الحافلة.

وتتحدث أيضاً عن نشأتها على صوت كوكب الشرق أم كلثوم ،وأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقى الغربية، وعن دور المدرسة في دعم موهبتها من خلال إتاحة الفرصة لها بالغناء في الحفلات المدرسية، وكما تروي قصة غنائها للمرة الأولى مرة أمام العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، خلال زيارته القصر الملكي في المغرب، وتكشف عن قصة تسجيلها 3 ألبومات في ليلة واحدة مع الملحن جمال سلامة، واسم أغنيتها المفضلة التي تعبر عن شخصيتها.

وتقدم سميرة خلال الحلقة باقة من أشهر أغنياتها منها «هوا هوا»، و«محصلش حاجة»، و«قال جاني بعد يومين»، كما تشاركها أحلام في غناء «ابن الحلال».من جانبه يكشف رضوان الأسمر عن التحديات التي تواجه صناعة النجومية في المغرب، ويقدم أغنية «ناكر لحسان»، وأغنية أخرى من التراث المغربي بمصاحبة آلة موسيقية مغربية، كما تشاركه أحلام أداء أغنيتي «هي هي - دور بيها يا شيباني» و«مغلوبة».



«أحلام ألف ليلة وليلة» برنامج فني موسيقي ترفيهي، يعرض كل سبت على «قناة أبوظبي»، ويُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى المنطقة العربية، ويستضيف على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي، ليسلط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، وليحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.