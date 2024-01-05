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وفد من القنصلية الكندية يزور مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة

خلال زيارة الوفد الكندي (من المصدر)
6 يناير 2024 00:47

الشارقة (الاتحاد)

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زار وفد من القنصلية الكندية بدبي، برئاسة كيث بانيرجي، رئيس الشؤون العامة في القنصلية، مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية الدورة (25) الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، حيث استقبلهم خالد مسلط رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، وشملت الجولة متحف الشارقة للفنون، حيث تعرض أعمال فنانين عرب ودوليين منهم كنديون، هذا وأشاد كيث بانيرجي بمستوى الأعمال الفنية المتنوعة التي تدل على جمالية الفنون الإسلامية، حيث جاءت الأعمال منسجمة مع شعار المهرجان «تجليات» من خلال (29) معرضاً في المتحف. ونوه بالمكانة العالمية للمهرجان كونه يعزز أيضاً الحوار الحضاري بين الشعوب.
وأثنى رئيس الشؤون العامة في القنصلية الكندية على الدعم والرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للثقافة وحقولها المتنوعة بما فيها الفنون التي جعلت من الشارقة منارة عالمية للفنون بأنواعها وألوانها، حيث نالت العديد من الألقاب الثقافية على الصعيد العالمي، مما يجعلنا نحرص على تطوير العلاقات الكندية والشارقة في هذا المجال.

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